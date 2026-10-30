2027 programında engelli gündüzlü bakım merkezlerinin mevzuat altyapısı tamamlanacak

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Engelli bireylerin bakım hizmetlerine erişiminin artırılması amacıyla 2027 yılında gündüzlü bakım merkezlerinin mevzuat altyapısının tamamlanması, geçici ve misafir bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgilere göre, engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımının desteklenmesi ve bakım, rehabilitasyon, eğitim ile istihdam hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda, engelli bireylere yönelik gündüzlü bakım hizmetlerinin etkinleştirilmesi amacıyla merkezlerin mevzuat altyapısı tamamlanacak.

Engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçları doğrultusunda geçici ve misafir bakım hizmetleri de ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Toplum temelli bakım hizmetlerine öncelik verilerek, engelli ve yaşlı bireylere yönelik gündüzlü aktif yaşam merkezlerinin sayısı yükseltilecek.

Ayrıca engellilere yönelik sosyal hizmetlerin niteliği ve niceliği artırılacak.

?Engelli bireylerin istihdama katılımı desteklenecek

Programda, engelli bireylerin çalışma hayatına katılımının artırılmasına yönelik tedbirlere de yer verildi.

Bu kapsamda engelli bireylerin kendi işlerini kurmalarını destekleyen uygulamalar geliştirilecek, engelli istihdam projelerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Engelli bireylerin işgücü piyasasına katılımının artırılması amacıyla kamu kurumları ve ilgili kuruluşlar arasında işbirliği güçlendirilecek.

Kaynak: AA