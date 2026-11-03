Kars'ta 20 yıl sigara içen görme engelli Serkan Arabul, bırakınca milli judocu oldu

Yaklaşık 20 yıl boyunca günde 2-3 paket sigara içen 40 yaşındaki görme engelli Serkan Arabul, sigarayı bıraktıktan sonra spora yönelerek milli judocu oldu.

Kars'ta 2011 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu görme engelli kalan 4 çocuk babası Arabul, yaklaşık 20 yıl sigara içti.

Nefes darlığı yaşayan Arabul, 5 yıl önce bağımlılıktan kurtulmaya karar verdi.

Günlük sigara tüketimi zaman zaman 3 pakete kadar çıkan ve engelli maaşıyla geçindiği için maddi sıkıntılar yaşayan Arabul, bir gün çocuğunu kaydettireceği dershanenin önünde sigara içerken tütün kullanımına aylık harcadığı paranın dershane taksidini karşılayabildiğini hesapladı.

Bunun üzerine elindeki sigarayı kırıp atan Arabul, yaklaşık 20 yıllık bağımlılığını geride bırakmak için ilk adımı attı. Yeşilay Kars Şubesinden aldığı destekle sigarayı bırakan Arabul, 2023'te spora yöneldi.

Judoda Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü elde etti

Görme engellilere yönelik judo çalışmalarına başlayan Arabul, 2025'te Türkiye üçüncüsü, 2026'da ise Türkiye ikincisi oldu ve milli sporcu ünvanını kazandı.

Serkan Arabul, AA muhabirine, uzun yıllar sigara içtiğini söyledi.

Genç yaşta trafik kazası sonucu görme engelli kaldığını belirten Arabul, "Tabii evde oturduğum sürece sigara içme arzum daha fazlalaştı. 2-2,5 paket, 3 paket sigara içmeye kadar çıktı. Sigaranın ateşi düşerek koltukları yaktım, evde oturduğum için nefesim kesiliyordu, huzursuz oluyordum. Evde huzursuzluk çıkartıyordum ve sonunda da şükürler olsun bırakabildik. Maddi, manevi her şekilde bir sürü zararı yaşadım." diye konuştu.

Arabul, "Sigaranın aylık ücreti dershanenin taksitlerini fazlasıyla karşılayabiliyordu. Bir babanın evladı için yapabileceği fedakarlıklardan birini yaptım çünkü evladım için bağımlıyken bağımsız bir hale geldim." dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kalitesinin arttığını dile getiren Arabul, daha sonra sporla tanıştığını söyledi.

"İnşallah bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Görme engelli olduğu için kendisine en uygun olan judo branşını seçtiğini ifade eden Arabul, şunları kaydetti:

"2025'te Türkiye üçüncülüğüm, 2026'da Türkiye ikinciliğim var. Şükürler olsun ki milli sporcu ünvanı aldım. Ne mutlu ki Türkiye şampiyonluğu için yarışıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ben görme engelli bir bireyim, 4 çocuk babasıyım, sadece evlatlarınıza sahip çıkın, 'bir dalla, bir taneyle bir şey olmaz' demesinler sonucu büyük şeylere mal olabiliyor, sakın içmeyin, spor yapın."

Yeşilay Kars Şube Sorumlusu Kübra Toptaş da bağımlılıkla mücadelede sosyal ve sportif faaliyetlerin önemine dikkati çekti.

Şubede gönüllülerle sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlediklerini söyleyen Toptaş, çocuklara satranç eğitimi verdiklerini, bisiklet turları düzenlediklerini ve kadınlara yönelik çeşitli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Toptaş, bağımlılıktan kurtulanlarla etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Danışanlarımızı gerek YEDAM'da (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) gerek şubemizde ağırlıyoruz. Bağımlılıktan uzaklaşmaları için bizimle birlikte faaliyetler yapıyorlar. Bu faaliyetler kapsamında hem bağımlılıklardan uzak olmuş oluyorlar hem Yeşilayı daha iyi tanıyorlar hem de bu sayede daha fazla insana ulaşmış oluyoruz."

Kaynak: AA