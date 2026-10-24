Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Halk otobüsü şoförü Manisa'da engelli yolcuyu sırtında taşıyarak otobüsten indirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'da halk otobüsü şoförü, 21 Ekim'de Hafsa Sultan Hastanesi durağından binen bedensel engelli yolcuyu Şoförler Cemiyeti durağında sırtında taşıyıp tekerlekli sandalyesine bindirdi. Şoförün duyarlı davranışı çevredekilerin beğenisini kazanırken yolcu da teşekkür etti.

Manisa'da halk otobüsü şoförü, bedensel engelli yolcuyu sırtında taşıyarak araçtan indirip tekerlekli sandalyesine binmesine yardımcı oldu.

Otobüs şoförü Hakan Özmen, 21 Ekim'de Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi durağından otobüse binen bedensel engelli yolcuya destek verdi.

Şoförler Cemiyeti durağında inmek isteyen yolcu için aracı durduran Özmen, önce engelli yolcunun tekerlekli sandalyesini aşağıya indirdi. Ardından yolcuyu sırtına alan Özmen, yolcuyu tekerlekli sandalyesine taşıyarak güvenli şekilde binmesini sağladı.

Özmen'in duyarlı davranışı çevredekilerin beğenisini kazanırken engelli yolcu da şoföre teşekkür etti.

Otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Özmen'in tekerlekli sandalyeyi indirmesi ve yolcuyu sırtında taşıyarak sandalyesine yerleştirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi

Daha 21 yaşındaydı! İşten çıkmıştı, evine dönemedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatı tek bir hesapla karardı! 250 yıla kadar hapis riski var

Daha 20 yaşında 250 yıl hapisle karşı karşıya
Aziz Yıldırım'ın sözleri salonda alkış kopardı: Biz şampiyon olacağız, inanın

Aziz Yıldırım'dan net mesaj! Sözleri salonda alkış kopardı
Bartın'da maçın son dakikasında yere yığılan futbolcu kalp krizi geçirdi! 35 yaşındaki Akın Karaaslan anjiyoya alındı

90+3'te yere yığıldı, ambulans sahaya girdi! Teşhis kalp krizi
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı

İşte Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni! Her şey cüzdanla başladı
Altınbaş Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş ve Titanic Hotel yöneticisi gözaltında

Soruşturma genişliyor! İki iş insanı gözaltında
İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Yunan televizyonunda dikkat çeken itiraf: Türkiye bizi hazırlıksız yakaladı

Yayına damga vuran Türkiye sözleri: Bizi hazırlıksız yakaladılar