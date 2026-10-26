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İddiaya göre İstanbul Esenyurt'ta engelli genç darp edilip dişleri kırıldı

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İddiaya göre İstanbul Esenyurt'ta engelli genç darp edilip dişleri kırıldı
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İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme'de 24 Ekim akşamı iddiaya göre yüzde 70 engelli 22 yaşındaki genç, markete giderken kalabalık grubun saldırısına uğradı. Genç darp edilerek dişleri kırıldı ve silahla tehdit edildi; saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı, ailesi şikayetçi oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzde 70 engelli raporu olan 22 yaşındaki Alihan Eldemir henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından darp edilerek dişleri kırıldı. Şahısların silah çekerek tehditler savurduğu o anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, 24 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yüzde 70 engelli raporu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Alihan Eldemir, markete ekmek almak için gittiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Kendisini darp eden şahıslar silah göstererek tehditler savurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 22 yaşındaki Alihan Eldemir'in kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrası engelli gencin ailesi şahıslardan şikayetçi oldu.

"Korkuyorum abi, her gün buradayım"

Darp edildiği anları anlatan Alihan Eldemir, "Her gün bana karışıyorlar. Yıllardır beni rahatsız ediyorlar. Ben böyle duruyordum. Bir şey yapmamıştım. Neden bakıyorsun diyerek geldi bana vurdu. Korkuyorum abi ben her gün buradayım" dedi.

"Oğlumu darp edip dişlerini kırdılar, silah çektiler"

Yaşanan o anlara ilişkin konuşan anne Hediye Eldemir, "Benim oğlum bakkala gitti. Kendisi yüzde 70 engelli raporu var. Bakkala gidiyor bir tane çete geliyor bakkalın önünde benim oğlumu darp ediyorlar. İki tane dişlerini kırıyorlar. Dudaklarını yanaklarını patlatıyorlar. Silahta çekiyorlar. Çocuğu öyle bırakıp kaçtılar gittiler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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