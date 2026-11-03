Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Denizli Çivril'de Sefa Uçar, engelli eşi ve oğlu için odun ateşinde bükme yapıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli Çivril'de Sefa Uçar, engelli eşi ve oğlu için odun ateşinde bükme yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Sefa Uçar, trafik kazası sonrası engelli kalan eşi ve oğlu için annesinin ekmek evinde bükme, katmer ve yufka yapmaya başladı. Uçar, odun ateşinde pişirdiği ürünleri sipariş üzerine satarak ailesinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan Sefa Uçar, eşinin trafik kazası sonrası engelli kalmasının ardından ailesinin geçimini sağlamak için annesinin ekmek evinde bükme, katmer ve yufka yapmaya başladı. İlkokul ikinci sınıfa giden oğlunun geleceği için emek veren Uçar, "Oğluma güzel bir gelecek sunmak, arkadaşlarının yanında kendisini eksik hissettirmemek için çalışıyorum" dedi.

Çivril'in Emircik Mahallesi'nde yaşayan Sefa Uçar, hayatın karşısına çıkardığı zorluklara rağmen ailesi için mücadele ediyor. Eşinin geçirdiği trafik kazasının ardından engelli kalması ve iş bulmakta zorlanmasıyla ailenin yaşamı değişti. Tedavi sürecinde maddi sıkıntılar yaşayan aile, Uçar'ın annesinin yanına yerleşti. Bu zorlu dönemde bildiği işi yapmaya karar veren Uçar, annesinin evinin yanındaki ekmek evinde bükme, katmer ve yufka hazırlamaya başladı. Sipariş üzerine üretim yapan Uçar, geleneksel yöntemlerle odun ateşinde pişirdiği ürünleri satarak evinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

En büyük hayali oğlunun geleceği

Sefa Uçar'ın mücadelesinin ardında, ilkokul ikinci sınıfa giden oğluna daha iyi bir gelecek sunma isteği bulunuyor. Bir annenin evladına duyduğu sorumlulukla çalışan Uçar, oğlunun arkadaşlarının yanında kendisini eksik hissetmemesi için elinden geleni yapıyor. İşyeri açacak maddi gücünün bulunmadığını belirten Uçar, şimdilik annesinin ekmek evinde üretim yapıyor. Özel günler ve ramazan ayı için kuru yufka siparişleri de aldığını söyleyen Uçar, telefonla gelen siparişleri eşinin desteğiyle teslim ediyor. Ailesiyle birlikte ayakta kalmaya çalıştıklarını dile getiren Uçar, "Hayat müşterek. Eşimle omuz omuza verip evimizi geçindireceğiz, oğlumuza güzel bir hayat hazırlayacağız" diye konuşuyor.

Bir annenin emeği, bir çocuğun umudu

Çivril Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından gıda ve yakacak desteği aldıklarını belirten Uçar, diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda olduklarını söylüyor. Her gün hamur yoğurup ateşin başında emek veren Sefa Uçar, kazancıyla yalnızca evinin ihtiyaçlarını karşılamayı değil, oğlunun geleceğine de katkı sunmayı hedefliyor. Onun için hazırladığı her bükme, her katmer ve her yufka, evladına daha iyi bir yaşam sunabilmek adına verdiği mücadelenin bir parçası oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Dünyaca ünlü forvet Trabzonspor'a haber gönderdi: Beni alın

Süper Lig devine haber gönderdi: Beni alın
Enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok'ta bu da oldu! Kafalarına kese kağıdı geçirip yayın açıyorlar

Bu işin sonu nereye varacak?
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak

Bakan'dan emeklileri heyecanlandıran sözler! Ek zam müjdesi verdi
BM'nin yeni patronu kim olacak? Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu oldu

Dünyanın en önemli koltuğuna Giresunlu aday
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz
Kiev'de askeri binanın içinden gelen görüntüler ortalığı karıştırdı

Halkı galeyana getiren görüntü! Onlarca kişi askeri binayı bastı