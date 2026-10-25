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Adana Ceyhan'da engelli evde bakım ailelerine aile içi iletişim eğitimi verildi

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Adana Ceyhan'da engelli evde bakım ailelerine aile içi iletişim eğitimi verildi
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Adana'da engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere 'Aile İçi İletişim' eğitimi verildi. Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi uzmanı, Aile Eğitim Programı kapsamında katılımcılara aile içi iletişimin önemini anlattı.

Adana'da engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelere yönelik "Aile İçi İletişim" konulu eğitim düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Ceyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Aile Eğitim Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi. Müdürlüğün engelli evde bakım hizmetinden faydalanan ailelerin katıldığı eğitimde "Aile İçi İletişim" konusu ele alındı.

Eğitimde aile içi iletişimin önemi konusunda katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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