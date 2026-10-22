Ankara Keçiören'de iddiaya göre trafoya giren zihinsel engelli akıma kapılarak öldü

ANKARA'da trafoya giren zihinsen engelli Durali Yaz (74), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, zihinsel engelli Durali Yaz, henüz bilinmeyen nedenle trafonun kapısını açarak içeri girdi. Park görevlisinin trafodan duman çıktığını görmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin trafodaki elektriği kesmesinin ardından içeriye girildi. Yapılan incelemede Durali Yaz'ın elektrik kapına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaz'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı