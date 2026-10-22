Ankara Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişi yanarak yaşamını yitirdi

Ankara Keçiören'de trafoya giren zihinsel engelli kişi yanarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiören'de Fatih Caddesi'ndeki elektrik trafosuna giren 74 yaşındaki zihinsel engelli kişi yanarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin duman ihbarı üzerine gelen ekipler elektriği kesip içeri girdi; cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, elektrik trafosuna giren zihinsel engelli bir şahıs yanarak hayatını kaybetti.
Olay, Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. (74) isimli zihinsel engelli olduğu öğrenilen adam, bilinmeyen bir nedenden ötürü kapıyı açarak elektrik trafosuna girdi. Trafodan duman çıktığını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin trafodaki elektriği kapatmasının ardından, içeri girdiler. Ekipler, D.Y.'nin yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahsın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.