CHP'li Gürer, 2027 bütçesinde 1,1 trilyon liralık vergiyi eleştirdi

(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin işçi, çiftçi, esnaf, emekli, engelli ve sanayicinin sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu belirterek, "Bu bütçede geniş kesimlerin beklentilerinin önceliklendirilmediği görülüyor. Sorunları çözmekten çok mevcut durumu sürdürmeyi hedefleyen bir bütçe var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni değerlendirdi.

Bütçenin emeklilikte kademe bekleyenler, staj ve çıraklık mağdurları ile taşeron işçilerin beklentilerini karşılamadığını kaydeden Gürer, emekli maaşlarının ve asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılmasını sağlayacak bir yaklaşımın da bütçede yer almadığını söyledi. Gürer, sorun yaşayan kesimlerin taleplerinin karşılanması için bütçenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ALKOLLÜ İÇECEK VE TÜTÜN VERGİLERİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

2027 yılı bütçesinde alkollü içeceklerden 259 milyar 670 milyon 299 bin lira, tütün mamullerinden ise 795 milyar 979 milyon 342 bin lira vergi geliri beklendiğini aktaran Gürer, bu kalemlerdeki artış oranlarının sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 32,5 olduğunu bildirdi. Gürer, söz konusu oranların ürün fiyatlarına vergi kaynaklı artış olarak yansıyacağını söyledi.

Alkollü içeceklerden 2026 yılında 191 milyar 615 milyon 236 bin lira gelir tahmin edildiğini, yıl sonu gerçekleşme beklentisinin 196 milyar 945 milyon 957 bin liraya yükseldiğini kaydeden Gürer, 2027 yılı için 259 milyar 670 milyon 299 bin liralık gelir öngörüldüğünü belirtti. Ayrıca Gürer, tütün mamullerinde ise 2026 yılı için başlangıçta 563 milyar 2 milyon 771 bin lira olarak belirlenen vergi gelirinin yıl sonunda 600 milyar 811 milyon 781 bin liraya ulaşmasının beklendiğini, 2027 yılı tahmininin ise 795 milyar 979 milyon 342 bin lira olduğunu bildirdi.

ŞANS OYUNLARINDAN 104 MİLYAR LİRA VERGİ BEKLENİYOR

Şans oyunlarından elde edilmesi beklenen vergi gelirindeki artışa da dikkati çeken Gürer, "Önemli ölçüde gelir sağlanan vergi kalemleri arasında şans oyunlarının, alkollü içeceklerin ve tütün mamullerinin olduğunu görüyoruz. Alkollü içeceklerden 2022 yılı bütçesinde 38 milyar 129 milyon 649 bin lira gelir beklenirken gerçekleşen gelir 43 milyar 962 milyon 38 bin lira oldu. 2026 yılı için başlangıçta 191 milyar 615 milyon 236 bin lira gelir tahmin edildi, yıl sonu gerçekleşme beklentisinin 196 milyar 945 milyon 957 bin liraya yükseldi. 2027 yılında ise 259 milyar 670 milyon 299 bin liralık alkollü içecek vergisi alınması hesaplanıyor. Artış ise yüzde 31. Yani alkollü içeceklerde 2027 yılında en az yüzde 31'lik bir artışın gerçekleşeceği, bütçedeki veriler üzerinden görülmüş oluyor" dedi.

ÜÇ KALEMDE 1,1 TRİLYON LİRALIK VERGİ BEKLENTİSİ

Alkollü içecekler, tütün mamulleri ve şans oyunlarından 2027 yılında toplam 1 trilyon 159 milyar 962 milyon 648 bin lira vergi geliri beklendiğini kaydeden Gürer, bu tutarın 22 trilyon 139 milyar liralık toplam vergi geliri beklentisinin yüzde 5'ine karşılık geldiğine işaret etti. Gürer, "Bildiğiniz gibi tüm kamuda çalışan memurun maaşı, ayrım yapılmaksızın bu gelirlerden de yararlanılarak veriliyor. Yani kendisi alkole karşıdır, tütün tüketmiyordur, şans oyunu oynamıyordur. Ama bu ürünlerden elde edilen vergiyle maaş alan bir kesim de var. Daha önce bu konuda bir öneride bulunmuştuk. Örneğin, 'Ben alkollü içecek vergisini almam maaş olarak' diyenlerin olabileceği varsayımıyla, bu üç kalemde sağlanan verginin, madde bağımlılığı nedeniyle sorun yaşayan ciddi bir kesimin varlığı dikkate alınarak bu alana ayrılması ve yatırım yapılması sağlansın" diye konuştu.

"VERGİLER YÜKSELİYOR AMA TÜKETİMDE DEĞİŞİKLİK OLMUYOR"

Vergi gelirleri her yıl yükselmesine karşın tüketimde beklenen değişimin görülmediğini söyleyen Gürer, "Vergiyi artırıyorsunuz, vergi gelirinizin içine katıyorsunuz. Bunlarla mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz ama her yıl rakamlar yükselerek devam ediyor. Bunun yanında, tüketilen ürünlerin daha çok talep görenlerinin vergisi artmasına rağmen tüketimde bir değişiklik olmadığı da görülüyor. Bu bütçede bu tür vergilendirmelerin yanı sıra geniş kesimlerin beklentilerinin önceliklendirilmediği görülüyor. Bütçeyi bir faiz ve vergi bütçesi olarak değerlendirmek olası. Onun için sorunları çözmekten çok mevcut durumu sürdürmeyi hedefleyen bir bütçe var" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA