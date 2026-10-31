Gizem Örge kimdir? Gizem Örge'nin annesi ve babası neden engelli kaldı?

Gizem Örge, ailesini ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı. Fenerbahçe Medicana'nın ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın liberosu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında annesinin de babasının da sonradan engelli kaldığını, ailede genetik bir sorun olmadığını söyledi.

Program 31 Ekim 2026'da gündeme geldi. Örge'nin sözlerinde en çok konuşulan kısım, annesini engelli bırakan bir sandalye şakası oldu.

GİZEM ÖRGE AİLESİ HAKKINDA NE ANLATTI?

Gizem Örge, ailesinin maddi imkânlarının kısıtlı olduğunu, özel okulda okumadığını ama sevgiyle büyüdüğünü anlattı. 33 yaşındaki voleybolcu, bu yüzden özgüven konusunda bir eksiği olmadığını, ailesinin desteği olmasa bugünkü yerine gelmesinin çok zor olacağını söyledi. "Herkesin imkânı eşit değil bu hayatta ama herkes sevgi verebilir" dedi.

GİZEM ÖRGE'NİN ANNESİ NEDEN ENGELLİ KALDI?

Gizem Örge'nin annesi, bir arkadaşı tam oturacağı sırada altındaki sandalyeyi çekince düştü ve bu kazanın ardından iki kez beyin ameliyatı oldu. İkinci ameliyat yapıldığında Gizem Örge 3 yaşındaydı. Milli libero, annesinin kendisini tek eliyle büyüttüğünü söyledi. Annesinin ona çocukluğundan beri "Devlete, millete hayırlı bir insan olacaksın" dediğini de anlattı.

GİZEM ÖRGE'NİN BABASI NEDEN ENGELLİ KALDI?

Gizem Örge'nin babası havale geçirdi, ateşi düşmedi ve sağ koluna yapılan bir iğneden sonra sağ tarafı felç kaldı. Doktorlar zamanla düzeleceğini söylemiş ama düzelmemiş. Babası bugün ayağını aksatarak da olsa desteksiz yürüyebiliyor, sağ kolunu ise kullanamıyor.

Örge, voleybola başladığı günden beri babasının antrenmanlara geldiğini, deplasmanlarda yanında olduğunu anlattı. Milli takıma seçilemediği yıllarda babası ona "Kızlar kazandı bugün kızım, sen de bir gün orada olacaksın" demiş.

GİZEM ÖRGE KİMDİR?

Gizem Örge, libero mevkiinde oynayan milli voleybolcu. Tam adı Hatice Gizem Örge. 1,70 metre boyundaki oyuncu, savunmadaki başarısı yüzünden taraftarlar arasında "Savunma Bakanı" lakabıyla anılıyor. 2023'te Milletler Ligi'ni ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan milli takımın kadrosundaydı. Aynı yıl Milletler Ligi'nin en iyi liberosu seçildi.

GİZEM ÖRGE KAÇ YAŞINDA?

Gizem Örge 33 yaşında. 26 Nisan 1993'te doğdu.

GİZEM ÖRGE NERELİ?

Gizem Örge Ankaralı. Voleybola da Ankara'da, Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başladı.

GİZEM ÖRGE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gizem Örge, Ankara Eczacı'dan sonra Nilüfer Belediyespor'a, oradan VakıfBank'a geçti. VakıfBank'la 2017-2018 sezonunda CEV Şampiyonlar Ligi'ni ve FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nı kazandı, Sultanlar Ligi'nde birçok kez şampiyonluk yaşadı. 2021'de Fenerbahçe'ye transfer oldu ve 2026-2027 sezonunda da Fenerbahçe Medicana'nın kadrosunda.

A Milli Takım'daki ilk kupasını 2014'te CEV Avrupa Ligi'nde kazandı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, 2018 Milletler Ligi'nde ikincilik yaşadı.