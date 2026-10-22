Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kastamonu'da engelli kadını komşusu 16 bin 50 lira dolandırılmaktan kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'da engelli kadını komşusu 16 bin 50 lira dolandırılmaktan kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'da internet üzerinden kızına fincan takımı almak isteyen engelli kadın, 1690 lira dolandırıldı. Şahıslar 16 bin 50 lira daha dolandırmaya çalışırken durumu fark eden komşusu kadını kurtardı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da internet üzerinden kızına fincan takımı satın almak isteyen engelli kadın, bin 690 lira dolandırıldı. Şahıslar 16 bin 50 lira kendilerine ait banka hesaplarına göndertmeye çalışırken, durumu fark eden komşusu engelli kadını daha fazla dolandırılmaktan kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da yaşayan 58 yaşındaki bedensel engelli E.A., dört yıl önce alışveriş yaptığı bir alışveriş sitesi üzerinden fincan takımı satın almak istedi. "Whatsapp" üzerinden fincanı sipariş veren E.A., bin lira ödeme yaptı. Daha sonra E.A.'ya eksik ödeme yaptığını söyleyen şahıslar, 690 lira daha göndermesin istendi. E.A. 690 TL'yi de şahısların söylediği banka hesabına gönderdi. Şahıslar, daha sonra iletişime geçtikleri E.A.'ya parayı yanlış hesaba gönderdiğini söyledi. Şahıslar, telefonla aradıkları E.A.'yı mobil bankacılık uygulaması üzerinden yönlendirerek 16 bin 50 lira daha dolandırmaya çalıştı. Yanlış gönderilen ücreti iade ettirmek vaadiyle ağa düşürülen E.A.'yı tekrar dolandırılmaktan komşusu kurtardı. Komşusunun durumu fark etmesi üzerine, şahıs, 'sizinle uğraşamayacağım' diyerek telefonu kapattı.

Dolandırıldığını fark ettikten sonra polisi arayan E.A., suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
336 yıllık dev bankada yapay zeka depremi! Barclays 5 bin çalışanını kapının önüne koyuyor

336 yıllık dev banka 5 bin çalışanı kapının önüne koyuyor
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayça Tekindor, 10 yıllık ilişkisinin ihanetle bittiğini anlattı: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı

Ayça Tekindor sevgilisini ifşa etti: Beni aldattı, kızı hamile bıraktı
Rusya'da dron saldırısına uğrayan gemi Giresun açıklarına sürüklendi! Türk mühendisten haber yok

Dronla vurulan gemi kıyımıza dayandı! Türk mühendisten iz yok
Damadın yüzünü ilk kez düğünde gördü! Yüzünün haline dikkat

Gelinin yüzünü gören "Neler oluyor?" dedi! Gerçek sonra ortaya çıktı
Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler

Görüntü Türkiye'den! Şehrin simge noktasını 'sevişme' alanına çevirdiler
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü

Atılan manşetler olay! Bütün ülke Galatasaray'ı konuşuyor

Rusya bir yandan 'Müzakere' diyor, bir yandan füze yağdırıyor! Kiev'e 21 füze atıldı, 5'i çocuk 34 sivil yaralandı

Bir yandan barış mesajı diğer yandan füze yağmuru! 12 bölge vuruldu
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti