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Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı

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Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı Haber Videosunu İzle
Bilecik'te 'Çocuğum hasta' deyip dergi satmaya çalıştı! Eşinin üzerine 2 araç kayıtlı çıktı
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Bilecik'te Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiindeki bir kuruma giren Ünal G., kurum müdürüne "Çocuğum hasta" diyerek dergi satmaya çalıştı. Kurum çıkışında zabıtaya yakalanan şahıs önce sarımsak satmaya geldiğini, ardından arabasının bozulduğunu söyledi. Yapılan incelemede çiftin engelli çocuğu olmadığı, kadının üzerine ise 2 araç kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Şahsa idari para cezası yazıldı.

Bilecik'te bir kuruma girerek elindeki dergiyi "Çocuğum hasta" diyerek satmak isteyen şahıs zabıta ekiplerince yakalandı. Yapılan araştırmada şahsın yanındaki eşinin üzerine kayıtlı 2 araç çıktı.

Olay, Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Karabük'ten Bilecik'e eşi Melek G. ile gelen Ünal G., 78 SK 812 plakalı hafif ticari aracını park yapılmaz yere bırakarak bir kuruma girdi. Kurum müdürünün yanına giden şahıs, "Çocuğum hasta" diyerek elindeki dergiyi satmak istedi.

ZABITAYA FARKLI HİKAYELER ANLATTI

Kurum çıkışında zabıta ekiplerince yakalanan şahıs, önce sarımsak satmaya geldiğini ve kurum müdürünü tanıdığını söyledi. Zabıtaların güvenlik kameralarını inceleyeceklerini belirtmesi üzerine bu kez "Arabam bozuldu, bana yardımcı oldular" dedi. Ekiplere zorluk çıkaran şahıs, Bursa'ya hastaneye geldiklerini ve geçerken uğradıklarını iddia etti. Ardından üzerindeki tişörtü çıkararak bağırmaya başladı.

ENGELLİ ÇOCUK YOK, 2 ARAÇ VAR

Zabıta ekiplerinin polisten destek istemesinin ardından yapılan incelemede, çiftin engelli çocuğu olmadığı tespit edildi. Şahsın eşinin üzerine ise Bilecik'e geldikleri araçla birlikte bir de binek araç olmak üzere 2 araç kayıtlı olduğu belirlendi.

Zabıta ekipleri, şahsın üzerinden çıkan parayı tutanakla alırken Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası yazdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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