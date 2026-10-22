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Suriye Dışişleri, İsrail'in Dera'da engelli sivili öldürmesine sert tepki gösterdi

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Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Dera kırsalında engelli bir sivilin ölümüne yol açan saldırısını sert şekilde kınadı. Açıklamada, sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi ve İsrail yetkilileri sorumluluğu üstlenmeye çağrıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin Dera kenti kırsalındaki baskınında engelli bir sivili öldürmesini sert şekilde kınadı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera kırsalında sabah saatlerinde düzenlediği baskında, engelli bir sivilin öldürülmesinin ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, Suriye'nin işgalci İsrail güçlerinin Dera'nın batı kırsalındaki Cemle köyüne sızmasının ardından özel gereksinimli (Down sendromlu) bir gencin hayatını kaybetmesine yol açan suçu, en sert şekilde kınadığı belirtildi.

Sivillerin hedef alınmasının, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "İsrail yetkililerini bu suçun tüm sorumluluğunu üstlenmeye çağırıyor ve Suriye vatandaşlarına yönelik saldırıların ve ihlallerin devam etmesinin Suriye'nin egemenliğinin ihlali olduğunu, bölgenin güven ve istikrarını tehdit ettiğini ve toparlanma ve yeniden inşa çabalarını engellediğini vurguluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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