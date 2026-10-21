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Keşan'da görme engelli Çalışkan motosiklet hayaline Yunus Timi'yle kavuştu

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Edirne Keşan'da yüzde 95 görme kaybı olan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklet hayali, motosiklet topluluğu ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçekleşti. Çalışkan, Yunus Timi motosikletiyle konvoy eşliğinde şehir turu attı ve engellilere evlerine kapanmamaları çağrısı yaptı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme hayali, motosiklet topluluğu ve Yunus Timi'nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylere de evlerine kapanmaları ve hayallerini gerçekleştirmeleri çağrısında bulundu.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme kaybı bulunan 35 yaşındaki Sezgin Çalışkan'ın motosiklete binme hayali, Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi'nin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Çalışkan'ın motosiklet hayalini duyan Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu üyeleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçerek Yunus Timi'nin de katıldığı bir buluşma organize etti. Çalışkan ve annesi, evlerinin önüne gelen motosiklet grubunu sevinçle karşıladı. Koruyucu ekipmanları giydirilen Çalışkan, Yunus Timi'nin motosikletine binerek, topluluk üyelerinin oluşturduğu konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Motosikletlere duyduğu ilgiyi anlatan Çalışkan, bu tutkunun trafik kuralları çerçevesinde yaşanması gerektiğini vurguladı. Kask ve koruyucu ekipman kullanımının önemine dikkat çeken Çalışkan, aşırı hıza ve kurallara uymayan sürüşlere karşı olduğunu belirtti. Motosikletle seyahat etmenin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Çalışkan, diğer engelli bireylerin de evlerine kapanmak yerine dışarı çıkmalarını, sosyal hayata katılmalarını ve hayallerini gerçekleştirmelerini istedi. Çalışkan, "Kendinizi gösterin Allah rızası için. Kendinizi gösterin dışarıda. Bu sizlerin en doğal hakkı. Bizi Cenab-ı Allah böyle sevdi" ifadelerini kullandı.

"Biz motorcular her zaman yanınızdayız"

Fast Moto 22 Keşan Motosiklet Topluluğu Başkanı Selim Şen ise, engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Çalışkan'a trafik kurallarına ilişkin duyarlılığından dolayı teşekkür eden Şen, motosiklet tutkunlarına kurallara uyma çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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