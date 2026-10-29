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Kastamonu İhsangazi'de kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu

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Kastamonu İhsangazi'de kaybolan zihinsel engelli kişi ekiplerce bulundu
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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi, AFAD, JAK, Jandarma Komando ve 112 ekiplerinin aramasıyla bulundu. Evine yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan kişi, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli kişi ekipler tarafından bulundu.

Obruk köyü Salam Mahallesi'nde ikamet eden F.K'nin (22) dün evine geri dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

F.K'nin bulunması için Afet ve Acil Durum (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda F.K, evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu.

Zihinsel engelli olduğu öğrenilen F.K, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA
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