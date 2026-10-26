Kahta'da para çalan zihinsel engelli şahıstan işletme şikayetini geri çekti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerine girerek para çalan şahsın zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gelen kimliği belirsiz şahıs, çekmecede bulunan bir miktar parayı çaldı. Yaşanılan hırsızlık anları ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Bir süre sonra olayı fark eden iş yeri sahipleri polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahsın zihinsel engeli olduğu öğrenildi. Şahsın zihinsel engelli olması üzerine işletme sahiplerinin de şikayetinden vazgeçtikleri öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı