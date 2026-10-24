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Kütahya'da 'Madalyasız Kahraman' engelli çocuk ve ailesini sahneye taşıdı

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Kütahya'da 'Madalyasız Kahraman' engelli çocuk ve ailesini sahneye taşıdı
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Kütahya'da Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelenen 'Madalyasız Kahraman' oyunu, engelli çocuk ve ailesinin mücadelesini anlattı. Bedensel engelli Hasan Hüseyin Cengiz'in yazıp yönettiği ve rol aldığı oyun alkış alırken, Vali Yardımcısı Harun Kazez oyuncuları tebrik etti.

Kütahya'da, geçirdiği rahatsızlık sonucu engelli kalan bir çocuğun ve ailesinin mücadelesini anlatan "Madalyasız Kahraman" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi üyesi, bedensel engelli Hasan Hüseyin Cengiz'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı oyun, Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Kız çocuğu engelli olan bir annenin ve ailesinin yaşadıklarını konu alan eser, tiyatroseverlerden alkış aldı.

Oyunun ardından konuşan Vali Yardımcısı Harun Kazez, oyunu kaleme alan Cengiz'i ve sahnede yer alan oyuncuları tebrik etti.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik yürütülen çalışmalara değinen Kazez, şunları kaydetti:

"Engellilik durumunu bedensel veya fiziksel olarak görmüyorum. Asıl engel fikir ve düşünce engelidir. Bunun hiçbir çözümü yok. Diğer engellerin hepsi aşılır fakat bir insanın fikri ve düşüncesi engelliyse onu aşamayız. Bu yüzden bunun farkında olarak engellilerimizin hayatını kolaylaştırarak beraberce yaşamamızı ümit ediyorum."

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü anlayışının ön plana çıkarılmasıyla tüm engellerin aşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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