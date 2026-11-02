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Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit ailesini, gaziyi ve engelli genci ziyaret etti

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Erzurum Valisi Aydın Baruş, şehit ailesini, gaziyi ve engelli genci ziyaret etti
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i, şehit polis Orhan Dilekçi'nin ailesini ve gazi Yaşar Arslan'ı ziyaret etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i, şehit polis Orhan Dilekçi'nin ailesini ve gazi Yaşar Arslan'ı ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Vali Baruş, kentte bazı ziyaretlerde bulundu.

Vali Baruş, engelli Yusuf Talha Gündüzhev'i ziyaret ederek aileyle görüştü, 22 yaşındaki gencin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Şehit polis memuru Orhan Dilekçi'nin ailesini ziyaret eden Baruş, şehitlerin hatıralarının yaşatılmasının önemine dikkati çekti.

Vali Baruş, gazi Yaşar Arslan'ı da evinde ziyaret ederek kendisiyle sohbet etti.

Ziyaretlerde Vali Baruş'a, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

Kaynak: AA
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