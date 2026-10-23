Galatasaray Fenerbahçe engelli bilet sonuçları, gazi ve engelli bileti kazananlar isim listesi açıklandı mı?

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Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü RAMS Park’ta Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılı kulüp, derbide yer almak isteyen gazi ve engelli taraftarlar için çevrim içi bir başvuru formu yayımladı. Başvuru sonuçlarına ve kazananlar listesine ilişkin kulüpten henüz bir duyuru yapılmadı. İşte Galatasaray – Fenerbahçe derbisi engelli bilet sürecine dair bilinmesi gerekenler.

GALATASARAY FENERBAHÇE ENGELLİ BİLET SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Galatasaray Kulübü, gazi ve engelli taraftarlar için başvuru sürecini başlattı. Başvuru sonuçları ve hak kazanan taraftarların isim listesi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Kazanan listesinin, kulübün resmi internet sitesi ve resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor. Başvuru yapan taraftarların Galatasaray’ın resmi duyurularını takip etmesi öneriliyor.

ENGELLİ BİLETİ İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Derbide yer almak isteyen gazi ve engelli taraftarların, Galatasaray Kulübü’nün yayımladığı başvuru formunu eksiksiz doldurması gerekiyor. Kulüp, birden fazla başvuru yapanların ya da başkasına ait T.C. kimlik numarasıyla başvuru yapanların başvurularının geçersiz sayılacağını duyurdu.

HANGİ PASSOLİG KARTI GEREKİYOR?

Kulübün açıklamasına göre ismi listede çıkan gazi ve engelli taraftarların Galatasaray logolu Passolig kartına sahip olması gerekiyor. Rakip takım logolu Passolig kartı bulunan taraftarlar, Galatasaray logolu kartları olsa dahi bilet alamayacak.

KAZANANLAR BİLETİNİ NEREDEN ALACAK?

Listede adı çıkan taraftarlar, maç günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında RAMS Park’taki Aslanlı Yol Engelli Gişesi’nden tanımlama işlemlerini yaptırabilecek. Taraftarların gişede gazi ya da engelli kartlarını göstermeleri zorunlu olacak. Tanımlama işlemini belirtilen saatler içinde yaptırmayan taraftarların biletlerini kullanamama ihtimali bulunduğu için gişeye erken gidilmesinde fayda var.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de 26 Ekim 2026 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Derbi, Galatasaray’ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak.

DERBİ ÖNCESİ İKİ TAKIMDA SON DURUM

Galatasaray, derbiye UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından aldığı galibiyetle moralli hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Rafael Leao’nun sakatlığı ve Barış Alper Yılmaz’ın artan ağrıları nedeniyle derbide forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı maçta Nathan Ake’nin sakatlanmasıyla birlikte savunmada önemli bir soru işaretiyle derbiye hazırlanıyor.

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