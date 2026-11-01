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Tanrıkulu, Diyarbakır'daki altgeçitte asansörlerin derhal çalıştırılmasını istedi

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Tanrıkulu, Diyarbakır'daki altgeçitte asansörlerin derhal çalıştırılmasını istedi Haber Videosunu İzle
Tanrıkulu, Diyarbakır'daki altgeçitte asansörlerin derhal çalıştırılmasını istedi
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YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki altgeçitte engelliler için kurulan asansörlerin faaliyete geçmemesine tepki göstererek derhal çalıştırılmasını istedi. Tanrıkulu, engelli yurttaşların altgeçidi kullanamadığını ve şikayetlerinin kayda alınmadığını belirtti.

(DİYARBAKIR) – YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Devlet Demiryolları tarafından yapılan alt geçitte engelliler için kurulan asansörün faaliyete geçmemesine tepki göstererek, "Yurttaşın şikayeti duyulmak, sorunu çözülmek zorundadır" dedi.

YENİ Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bir süre önce Devlet Demiryolları tarafından inşa edilen Bağlar ve Yenişehir ilçesini birbirine bağlayan altgeçitte yaşanan sorunları yerinde inceledi.

Gelen şikayetler üzerine altgeçitte inceleme yaptığını söyleyen Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da Bağlar ile Ofis semtini birbirine bağlayan demiryolu altgeçidindeyim. Yaklaşık 1,5-2 ay önce hizmete açılan altgeçit, aradan geçen zamana rağmen önemli sorunlarla gündemde. Engelli yurttaşlarımızın en büyük şikayeti, altgeçide konulan asansörlerin hala faaliyete geçirilmemiş olması. Bu nedenle engelli yurttaşlarımız altgeçidi kullanamıyor, Bağlar'dan Ofis semtine erişimde ciddi sorunlar yaşıyor. Diğer yurttaşlarımızın şikayetleri ise merdivenlerin yarattığı zorluklar ve ilk yağışla birlikte altgeçidin su altında kalması. Geçtiğimiz günlerde engelli yurttaşlarımızla görüştüm. Sorunlarını ve yaşadıkları mağduriyeti kendilerinden dinlemek üzere bugün buradayım. Engelli yurttaşlarımız, asansörlerin çalışmadığını, sorunun çözümü için Devlet Demiryolları'na başvurduklarında ise şikayetlerinin kayda alınmadığını ve muhatap bulamadıklarını ifade ediyorlar."

"BÜROKRASİ VE DEVLET KURUMLARI BÖYLE İŞLEMEZ"

Engelli yurttaşların yaşamını kolaylaştırmak, kamusal alanlara ve ulaşım hizmetlerine eşit erişimlerini sağlamak için yasal düzenlemeler, yönetmelikler ve genelgelerin olduğunu hatırlatan Tanrıkulu, "Bütün kamu kurumlarının ve özel sektörün bu düzenlemelere uyması zorunludur. Devlet Demiryolları tarafından yapılan bu altgeçit, hizmete açılmasının üzerinden yaklaşık iki ay geçmesine rağmen engelli yurttaşlarımızın kullanımına uygun hale getirilmemiştir. Üstelik yurttaşlarımız sorunlarını iletmek için başvurduklarında muhatap da bulamamaktadır. Bürokrasi ve devlet kurumları böyle işlemez. Yurttaşın şikayeti duyulmak, sorunu çözülmek zorundadır. Buradan hem yerel yönetime hem de Devlet Demiryolları yönetimine sesleniyorum, bu altgeçitteki asansörler derhal çalışır hale getirilecek. Engelli yurttaşlarımızın ulaşım hakkının önündeki bu engel derhal kaldırılacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
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