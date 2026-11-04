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Görme engelli halterde Gülistan Özdemir ve Bircan Şimşek rekorlarla şampiyon oldu

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Görme engelli halterde Gülistan Özdemir ve Bircan Şimşek rekorlarla şampiyon oldu
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Görme Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda Gülistan Özdemir 333 kiloyla 3, Bircan Şimşek 261 kiloyla 4 dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Döndü Kanat ise 250 kiloyla Powerlifting genel klasmanda dünya üçüncüsü, masterlerde dünya ikincisi oldu.

GÖRME Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millil sporculardan Gülistan Özdemir ve Bircan Şimşek dünya rekorlarıyla zirveye çıkarken, Döndü Kanat da kürsüde yer aldı.

GÜLİSTAN ÖZDEMİR'DEN 3 DÜNYA REKORU

Kadınlar 60 kilo sıkletinde squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) kategorilerinde mücadele eden Gülistan Özdemir, toplam 333 kilogramlık derecesiyle 3 dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

BİRCAN ŞİMŞEK 4 DÜNYA REKORUYLA ŞAMPİYON

Kadınlar +100 kilo sıkletinde yarışan Bircan Şimşek, toplam 261 kilogramlık derecesiyle 4 dünya rekoru kırdı. Milli sporcumuz, bu tarihi performansıyla dünya şampiyonluğunu kazandı.

DÖNDÜ KANAT'TAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kadınlar 67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat, squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) toplamında 250 kilogram kaldırarak Powerlifting genel klasmanında dünya üçüncüsü oldu. Masterler kategorisinde ise dünya ikinciliğini elde etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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