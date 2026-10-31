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Kahta'da yağmurda engelli arkadaşına yardım eden öğrenci ayın öğrencisi seçildi

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Adıyaman Kahta'da 29 Ekim provasında yağmura yakalanan 3. sınıf öğrencisi, tekerlekli sandalyedeki arkadaşına okul binasına ulaşması için yardım etti. Görüntüler sosyal medyada takdir toplayınca öğrencinin ayın öğrencisi seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, okul bahçesinde aniden bastıran yağmurdan kaçan öğrenciler arasından tekerlekli sandalyedeki arkadaşının yardımına koşan 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman'ın duyarlılığı takdir topladı.

Bölükyayla İlkokulu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için düzenlenen prova sırasında aniden bastıran yağmura yakalanan öğrenciler, korunmak için okul binasına yöneldi.

Bu sırada 3. sınıf öğrencisi Yusuf Orman, tekerlekli sandalyedeki sınıf arkadaşı Elif Güngör'ün yağmur altında kaldığını ve engelli rampasından çıkmakta zorlandığını fark etti.

Arkadaşının yanına giden Yusuf, Elif'in okul binasına ulaşmasına yardımcı oldu.

O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Yusuf'un davranışı takdir topladı.

Okulda düzenlenen Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Yusuf Orman'ın "ayın öğrencisi" seçilerek ödüllendirilmesine karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA
Tekerlekli sandalyedeki arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı! Adıyamanlı Yusuf ayın öğrencisi seçildi

Herkes binaya koştu, o arkadaşını yağmurda yalnız bırakmadı
Haberler.com
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