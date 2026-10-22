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Kahramanmaraş'ta mavi kapak kampanyası 15 bin 700'ün üzerinde engelliye ulaştı

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Kahramanmaraş'ta mavi kapak kampanyası 15 bin 700'ün üzerinde engelliye ulaştı
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Kahramanmaraş'ta 2012 yılından bu yana sürdürülen mavi kapak toplama kampanyasıyla 15 bin 700'ün üzerinde engelli vatandaşa akülü araba, manuel tekerlekli sandalye ve koltuk değneği temin edildi. Bilim Şenliği'ndeki stantta çocuk ve gençlerin ilgisi umut verici bulundu.

Kahramanmaraş'ta 2012 yılından bu yana aralıksız sürdürülen mavi kapak toplama kampanyası ile 15 bin 700'ün üzerinde engelli vatandaşa akülü araba, manuel tekerlekli sandalye temin edildi.

Kahramanmaraş'ta toplumsal dayanışma ve çevre bilincini bir araya getiren "Mavi Kapak Topla Geleceğe Destek Ol" kampanyası, 14 yıldır büyüyerek devam ediyor. Kahramanmaraş'taki bir alışveriş merkezinde düzenlenen Bilim Şenliği'nde kurdukları stantta çalışmaları hakkında bilgi veren "Mavi Kapakçı" lakaplı Abdulkadir Zeki Gülmezoğlu, projenin geldiği insani boyutu gözler önüne serdi.

"15 bin 700'den fazla aracı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık"

2012 yılından bu yana duyarlı vatandaşların topladığı kapakları geri dönüşüme kazandırdıklarını vurgulayan Gülmezoğlu, "Kahramanmaraş'taki hemşerilerimiz kapakları topluyor, bizlere ulaştırıyor. Biz de bu plastikleri geri dönüşümle milli servete dönüştürüp özel vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye ve koltuk değneği sağlıyoruz. Bugüne kadar 15 bin 700 civarında akülü araba, manuel araba ve koltuk değneğini engelli kardeşlerimize teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve resmi kurumların projeye her zaman omuz verdiğini dile getiren Gülmezoğlu, çocukların ve gençlerin şenlik alanında gösterdiği ilginin umut verici olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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