Haramidere metrobüs durağında asansör krizi! Engelli kadını vatandaşlar taşıdı

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İstanbul Esenyurt’taki Haramidere metrobüs durağında asansörün çalışmaması, engelli ve yaşlı vatandaşları mağdur etti. Durağı kullanmak isteyen yaşlı bir kadın, asansörün hizmet dışı olması nedeniyle merdivenlerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“6 AYDIR ÇALIŞMIYOR, OLAN ASANSÖRÜ DE SÖKTÜLER”

Haramidere metrobüs durağındaki durumu görüntüleyen bir vatandaş, asansörün yaklaşık 6 aydır çalışmadığını ve mevcut asansörün de söküldüğünü öne sürerek tepki gösterdi.

Görüntüleri kaydeden vatandaş, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“ Haramidere durağında 6 aydır asansör çalışmadığı gibi, olan asansörü de söktüler. Millet kendi imkanlarıyla engelliyi yukarı çıkarıyor. İBB işte, bu kadar çalışıyor. Bir de bunun inişi var...”

ENGELLİ KADIN MERDİVENLERDEN VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Asansörün kullanılamaması nedeniyle merdivenleri aşmakta zorlanan yaşlı kadına çevredeki vatandaşlar yardım etti. Görüntülerde, birkaç kişinin kadını kucaklayarak merdivenlerden yukarı çıkardığı görüldü.

Olay, toplu ulaşım noktalarında asansörlerin erişilebilirlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle engelli bireyler, yaşlılar ve hareket kısıtlılığı bulunan yolcular için asansörlerin çalışır durumda olması büyük önem taşıyor.