Kastamonu İhsangazi'de kaybolan zihinsel engelli genç 10 kilometre uzakta bulundu

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde kaybolan zihinsel engelli genç, evinden 10 kilometre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre,, İhsangazi ilçesine bağlı Obruk köyünün Salam Mahallesi'nde kaybolan zihinsel engelli F.K.'yi (22) bulmak için AFAD, JAK, UMKE, Jandarma Komando ve sağlık ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde F.K., evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulundu.

F.K, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı