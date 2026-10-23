Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlar

Gerçek dostluğun fotoğrafı! Engelleri birlikte aşıyorlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir grup arkadaşın engelli dostları için yaptıkları, görenlerin içini ısıttı. Gezilerinde arkadaşlarını geride bırakmak istemeyen gençler, onu sırtlarında taşıyarak gittikleri yerleri birlikte keşfediyor. Zorlu merdivenleri ve yolları birlikte aşan arkadaş grubunun fotoğrafları, dostluğun önünde hiçbir engel olmadığını bir kez daha gösterdi.
Bir grup arkadaşın, engelli dostlarını gezilerinden mahrum bırakmamak için gösterdiği dayanışma, dikkat çekici görüntülere sahne oldu. Gençler, birlikte seyahat ettikleri arkadaşlarını ulaşılması güç noktalarda sırtlarında taşıyarak gezilerine devam ediyor.
ARKADAŞLARINI BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMIYORLAR
Paylaşılan fotoğraflardan birinde, arkadaş grubunun kayalık ve merdivenli bir parkurda engelli dostlarını sırtlarında taşıyarak ilerlediği görülüyor. Zorlu yol koşullarına rağmen birlikte hareket eden gençler, arkadaşlarının da geziye katılmasını sağlıyor.
EYFEL KULESİ ÖNÜNDE HATIRA FOTOĞRAFI
Bir diğer fotoğrafta ise arkadaş grubu, Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi önünde birlikte poz veriyor. Arkadaşlarını gezilerinin dışında bırakmayan grubun dayanışması, dostluğun ve birlikte hareket etmenin önemini gözler önüne seriyor.