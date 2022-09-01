Emre Belözoğlu Haberleri - Emre Belözoğlu Kimdir - Haberler

Üye Girişi
Haberler
Haberler ›› Emre Belözoğlu Haberleri ››Emre Belözoğlu
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Emre Belözoğlu Haberleri

Emre Belözoğlu haber, Emre Belözoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi7.9.1980

Emre Belözoğlu Kimdir ?

Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 yılında İstanbul'da doğdu. Orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. 2004 yılında Pele 'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesi FIFA 100 'de yer aldı.Süper Lig Ekiplerinden Medipol İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir. Emre Belözoğlu orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur
Biyografinin devamı için tıklayın
UEFA'dan Emre Belözoğlu'na ceza

UEFA'dan Emre Belözoğlu'na ceza

Emre Belözoğlu - 3 Saat Önce
Emre Belözoğlu UEFA'dan men mi edildi? Gölge antrenörlük nedir? Emre Belözoğlu neden ceza aldı?

Emre Belözoğlu UEFA'dan men mi edildi? Gölge antrenörlük nedir? Emre Belözoğlu neden ceza aldı?

Emre Belözoğlu - 3 Saat Önce
Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza

Emre Belözoğlu'na UEFA'dan ceza

Emre Belözoğlu - 4 Saat Önce
Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Emre Belözoğlu - Dün 21:29
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Emre Belözoğlu - 30.08.2022
Medipol Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Medipol Başakşehir'de Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Emre Belözoğlu'ndan Türk futbolu için birlik ve beraberlik çağrısı

Emre Belözoğlu'ndan Türk futbolu için birlik ve beraberlik çağrısı

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
CANLI YAYIN DUYURUSU

CANLI YAYIN DUYURUSU

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek

Philippe Keny: Önemli olan formayı hak edebilmek

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Değerli oyuncular transfer ettik

Son dakika haber: Emre Belözoğlu: Değerli oyuncular transfer ettik

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Emre Belözoğlu: 'Her maçı kazanmak için oynayacağız'

Emre Belözoğlu: "Her maçı kazanmak için oynayacağız"

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
Philippe Keny: 'Emre hoca beni ikna etti'

Philippe Keny: "Emre hoca beni ikna etti"

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
28 Ağustos 2022 Haberleri

28 Ağustos 2022 Haberleri

Emre Belözoğlu - 29.08.2022
GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022

GÜNDEM ÖZETİ / 29 Ağustos 2022

Emre Belözoğlu - 28.08.2022
'Hayatımda en üzüldüğü anlardan' diyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile anısını anlattı

"Hayatımda en üzüldüğü anlardan" diyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile anısını anlattı

Emre Belözoğlu - 28.08.2022
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı

Emre Belözoğlu - 26.08.2022
Antwerp-Medipol Başakşehir maçından notlar

Antwerp-Medipol Başakşehir maçından notlar

Emre Belözoğlu - 25.08.2022
Kerem Atakan Kesgin: 'Burada olduğum için çok heyecanlıyım'

Kerem Atakan Kesgin: "Burada olduğum için çok heyecanlıyım"

Emre Belözoğlu - 25.08.2022
SPOR Kerem Atakan Kesgin Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum

SPOR Kerem Atakan Kesgin Sahaya çıkmayı ve taraftarlarımızla buluşmayı iple çekiyorum

Emre Belözoğlu - 25.08.2022
Kerem Atakan Kesgin: 'Burada olduğum için çok heyecanlıyım'

Kerem Atakan Kesgin: "Burada olduğum için çok heyecanlıyım"

Emre Belözoğlu - 25.08.2022
ANTWERPEN - Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı

ANTWERPEN - Medipol Başakşehir, Antwerp maçının hazırlıklarını tamamladı

Emre Belözoğlu - 24.08.2022
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 42. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 42. maçına çıkacak

Emre Belözoğlu - 24.08.2022
Fatih'teki Emre Belözoğlu parkı yenilendi

Fatih'teki Emre Belözoğlu parkı yenilendi

Emre Belözoğlu - 22.08.2022
Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi

Medipol Başakşehir'de yeni transfer Bertrand Traore için imza töreni düzenlendi

Emre Belözoğlu - 22.08.2022
Bertrand Traore 1 yıllığına Medipol Başakşehir'e transfer oldu

Bertrand Traore 1 yıllığına Medipol Başakşehir'e transfer oldu

Emre Belözoğlu - 22.08.2022
21 Ağustos 2022 Haberleri

21 Ağustos 2022 Haberleri

Emre Belözoğlu - 22.08.2022
Kayseri haber: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Kayseri haber: Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Emre Belözoğlu - 21.08.2022
Kayseri spor haberi... Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Kayseri spor haberi... Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor maçından notlar

Emre Belözoğlu - 21.08.2022
Emre Belözoğlu katıldığı programda bizzat takım ismi verdi: Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosu

Emre Belözoğlu katıldığı programda bizzat takım ismi verdi: Cumhuriyet tarihinin en iyi kadrosu

Emre Belözoğlu - 21.08.2022
Kayseri haberi: Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kayseri haberi: Medipol Başakşehir, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Emre Belözoğlu - 20.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 Royal Antwerp: 0 (İlk yarı)

Emre Belözoğlu - 19.08.2022
Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

Medipol Başakşehir tur şansını Belçika'daki rövanş maçına bıraktı

Emre Belözoğlu - 18.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - Royal Antwerp: 1 (Maç sonucu)

Emre Belözoğlu - 18.08.2022
Medipol Başakşehir-Antwerp maçından notlar

Medipol Başakşehir-Antwerp maçından notlar

Emre Belözoğlu - 18.08.2022
Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

Emre Belözoğlu - 18.08.2022
Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir, Royal Antwerp maçı hazırlıklarını tamamladı

Emre Belözoğlu - 17.08.2022
Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır

Medipol Başakşehir, Antwerp maçına hazır

Emre Belözoğlu - 17.08.2022
Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

Türk takımları, Avrupa kupalarında avantaj peşinde

Emre Belözoğlu - 17.08.2022
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 41. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 41. maçına çıkacak

Emre Belözoğlu - 17.08.2022
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Antwerp'i konuk ediyor

Emre Belözoğlu - 17.08.2022
Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Eskişehir'de gol sesi çıkmadı! Başakşehir-Konyaspor maçı golsüz eşitlikle sonuçlandı

Emre Belözoğlu - 15.08.2022
Konya gündem haberleri... Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

Konya gündem haberleri... Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç Sonucu)

Emre Belözoğlu - 15.08.2022
Konya haberleri: Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında Konyaspor karşısında

Konya haberleri: Medipol Başakşehir, ikinci hafta maçında Konyaspor karşısında

Emre Belözoğlu - 14.08.2022
İstanbul Başakşehir - Breidablik: 3-0

İstanbul Başakşehir - Breidablik: 3-0

Emre Belözoğlu - 11.08.2022
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Emre Belözoğlu - 11.08.2022
UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - Breidablik: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - Breidablik: 0 (Maç sonucu)

Emre Belözoğlu - 11.08.2022
Başakşehir'de 3 değişiklik

Başakşehir'de 3 değişiklik

Emre Belözoğlu - 11.08.2022
SPOR Başakşehir, Breidablik maçına hazır

SPOR Başakşehir, Breidablik maçına hazır

Emre Belözoğlu - 11.08.2022
Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

Erdinç Sözer: İnşallah yarın güzel bir performansla tur atlarız

Emre Belözoğlu - 10.08.2022
Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli? Okan Buruk hayatı ve biyografisi nedir?

Okan Buruk kimdir? Okan Buruk kaç yaşında, nereli? Okan Buruk hayatı ve biyografisi nedir?

Emre Belözoğlu - 23.06.2022
Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Yunus Akgün kimdir? Yunus Akgün nereli, kaç yaşında, ne iş yapmaktadır?

Emre Belözoğlu - 12.04.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Şubat 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Emre Belözoğlu - 26.02.2022
Ozan Tufan Watford'da kaç gol attı? Ozan Tufan Watford golleri! Ozan Tufan kaç kilo, boyu kaç? Ozan Tufan kaç yaşında? Ozan Tufan Watford kariyeri!

Ozan Tufan Watford'da kaç gol attı? Ozan Tufan Watford golleri! Ozan Tufan kaç kilo, boyu kaç? Ozan Tufan kaç yaşında? Ozan Tufan Watford kariyeri!

Emre Belözoğlu - 02.02.2022
title