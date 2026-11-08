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Çorum Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi, Çorumspor Fenerbahçe maçı CANLI SKOR takibi!

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Çorum Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi, Çorumspor Fenerbahçe maçı CANLI SKOR takibi!
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk lig maçında Çorum deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler, Çorum Fenerbahçe maçının kaç kaç olduğunu ve karşılaşmanın canlı skorunu araştırıyor.

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının canlı skoru ve karşılaşmaya ilişkin tüm detaylar.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Çorum Fenerbahçe maçı skor:

ÇORUM FENERBAHÇE CANLI SKOR

Çorum Fenerbahçe maçının canlı skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte anlık olarak güncellenecek. Maçın gollerini, kartları ve oyuncu değişikliklerini canlı skor uygulamaları ve haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK LİG MAÇI

Çorum FK maçı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.

ÇORUM FK'DE EKSİKLER

Arca Çorum FK'de sakatlığı bulunan Fredy'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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