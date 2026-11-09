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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu farkı! Dikkatli olanlar fark etti
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Fenerbahçe'nin Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada Emre Belözoğlu'nun futbolcularıyla kurduğu yakın ilişki dikkat çekti. İrfan Can Kahveci'nin sakatlandığı pozisyonun ardından sahaya girerek oyuncusunun durumuyla yakından ilgilenen genç teknik adamın Mason Greenwood ile iletişimi de gözlerden kaçmadı. İngiliz yıldız, Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında 2 gol kaydetti.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti.
  • Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer gol, Oğuz Aydın bir gol attı.
  • Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum Fk'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek Emre Belözoğlu dönemine görkemli bir başlangıç yaptı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood ikişer golle galibiyetin mimarları olurken, Oğuz Aydın da bir kez fileleri havalandırdı. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indiren Fenerbahçe'de farklı galibiyetin yanı sıra Belözoğlu'nun futbolcularıyla kurduğu iletişim de dikkat çekti.

İRFAN CAN SAKATLANDI, EMRE BELÖZOĞLU SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmada İrfan Can Kahveci'nin sakatlık yaşadığı anlarda Emre Belözoğlu'nun hareketi öne çıktı. Genç teknik adam, yerde kalan futbolcusunun yanına gitmek için sahaya girerek sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında oyuncusunun durumuyla yakından ilgilendi. Belözoğlu'nun İrfan Can'ı yalnız bırakmaması, futbolcularıyla kurduğu yakın ilişkinin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

GREENWOOD, BELÖZOĞLU'NU CAN KULAĞIYLA DİNLEDİ

Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood'un maç içerisindeki tavırları da dikkat çekti. Belözoğlu'nun kenardan verdiği talimatları dikkatle dinleyen Greenwood, teknik direktörüyle kurduğu iletişimi sahadaki performansıyla da tamamladı. Çorum FK karşısında iki kez ağları havalandıran yıldız futbolcu, yeni teknik direktörünün ilk maçında takımının en etkili isimlerinden biri oldu.

TAKIM İLE HOCA ARASINDAKİ UYUM DİKKAT ÇEKTİ

Emre Belözoğlu'nun ilk maçında ortaya çıkan görüntüler, Fenerbahçe'de teknik heyet ile futbolcular arasındaki iletişimi ön plana çıkardı. İrfan Can'ın sakatlığında gösterdiği ilgi ve Greenwood'un talimatlarını dikkatle takip etmesi, genç teknik adamın oyuncularıyla kurduğu ilişkiye ilişkin olumlu değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Sarı-lacivertliler, yeni dönemine 5 gollü galibiyetle başlarken saha kenarındaki bu görüntüler de karşılaşmanın öne çıkan ayrıntıları arasında yer aldı.

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