Aziz Yıldırım bu işe ne diyecek? Emre Belözoğlu'ndan şok yasak

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi farklı bir başlangıca sahne oldu. Sarı-lacivertli takım, yeni teknik direktörü yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup ederek ligdeki kötü gidişatına son verdi. Sahadaki farklı galibiyetin ardından bu kez kulübün antrenman tesislerinde uygulanacağı belirtilen yeni kurallar dikkat çekti.

SAMANDIRA'DA YÖNETİCİLERE KAPI KAPANDI İDDİASI

Çorum FK karşılaşmasının ardından NEO Spor kanalında değerlendirmelerde bulunan Onur Tuğrul, Fenerbahçe'nin Samandıra'daki işleyişinde önemli bir değişikliğe gidildiğini söyledi. Tuğrul'un aktardığı bilgiye göre yöneticiler, yeni dönemde Samandıra'ya gitmeyecek.

Bu uygulamanın, teknik heyetin çalışma alanının yönetimden ayrılması açısından dikkat çekici bir adım olduğu değerlendiriliyor. Ancak kulüpten söz konusu düzenlemeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmış değil.

"ARTIK TEKNİK DİREKTÖR AZİZ YILDIRIM DEĞİL"

Onur Tuğrul, yeni dönemi değerlendirirken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın ve Oğuz Çetin'in maç sonundaki basın toplantısında bulunmadığına da dikkat çekti.

Tuğrul, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım yoktu basın toplantısında, Oğuz Çetin yoktu. Şimdi artık teknik direktör Aziz Yıldırım değil de Emre Belözoğlu dönemi başladı gibi bir nokta var. Bilgi olarak da şunu söyleyeyim; Samandıra'ya artık yöneticiler gitmeyecek. İsmail Hoca döneminde daha fazlaydı bu. Yeni bir dönem oldu. Samandıra'da her şey değişti."

EMRE BELÖZOĞLU İLE YENİ BİR SAYFA AÇILDI

İsmail Kartal döneminde yöneticilerin Samandıra'daki varlığının daha fazla olduğunu belirten Tuğrul'un sözleri, Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte tesislerdeki çalışma düzeninin de değiştiği şeklinde yorumlandı.

Çorum FK karşısındaki 5-0'lık galibiyetle taraftara umut veren Belözoğlu'nun, saha dışındaki yeni yapılanmanın da merkezinde olduğu belirtiliyor. Ancak yöneticilerin tesislere gitmemesi kararının doğrudan Belözoğlu tarafından alındığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Kaynak: Haberler.com