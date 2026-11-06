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Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın golleri 3. dakikada Haris Hajradinovic ve 20. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak'tan geldi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Victor Gidodo'nun yerden sert şutunda kaleci Gianniotis son anda topu çeldi.

61. dakikada savunmanın uzaklaştırdığı topu kaleye uzak noktadan göğsüyle kontrol eden Gidado'nun bekletmeden yaptığı vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Bacuna'nın pasını ceza yayı üzerinde kontrol eden Abena'nın dönerek yaptığı vole vuruşunda top direkten dışarı gitti.

77. dakikada Sabahattin'in pasıyla buluşan Serdar Dursun'un ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda top üstten auta çıktı.

80. dakikada sağ kanattan Sylla'nın ortasına arka direkte Camara'nın kafa vuruşunda top kaleci Gianniotis'te kaldı.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Camara'nın rakiplerini çalımladıktan sonra vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Ümit Öztürk, Gökmen Baltacı, Yusuf Susuz

Gaziantep Fk : Ataberk Dadakdeniz, Luis Perez (Sabahattin Destici dk. 63), Myenty Abena, Abakar Sylla, Kerim Çalhanoğlu, Juninho Bacuna (Halil Dervişoğlu dk. 71), Kacper Kozlowski, Drissa Camara, Deian Sorescu (Victor Gidado dk. 46), Maxim (Ogün Özçiçek dk. 46), Trivante Stewart (Serdar Dursun dk. 46)

Yedekler: Cemilhan Aslan, Arda Kızıldağ, Efe Sarıkaya, Ulrich Meleke, Karamba Gassama

Teknik Direktör: Orhan Ak

Kasımpaşa: Andreas Gianniotis, Ayberk Karapo, Adam Araous, Christian Ilie, Claudio Winck (Thiemoko Diarra dk. 63), Kerem Demirbay, Haris Hajradinovic (Jakop Jessen dk. 85), Elson Mendes (Emirhan Boz dk. 74), Jesurun Rak- Sakyi, Ali Yavuz Kol (Marcus Rafferty dk. 63), Adrian Benedyczak (Güven Yalçın dk. 85)

Yedekler: Ali Emre Yanar, Atakan Müjde, Ömer Bayram, Ahmet Taha Dağbaşı, Mecit Sercan Deniz

Teknik Direktör: Alfred Schreuder

Goller: Haris Hajradinovic (dk. 3), Adrian Benedyczak (dk. 20 pen.) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Sorescu (Gaziantep FK), Mendes, Ayberk (Kasımpaşa)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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