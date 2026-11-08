Çorum Fenerbahçe maçını kim anlatıyor, Çorumspor Fenerbahçe maçı spikeri kim?

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Çorum Fenerbahçe maçını beIN SPORTS 1 ekranlarında ... anlatacak. Karşılaşma, bugün saat 16.00'da başlayacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının spikeri ve yayın bilgileri.

ÇORUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçının spikeri Ali Ferahbot oldu.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.