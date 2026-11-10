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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar

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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Pep Guardiola'nın yardımcısını getiriyorlar
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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk maçında alınan 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle moral buldu. Milli ara sonrası oynanacak 7 kritik karşılaşma, hem takımın geleceğini hem de transfer planlamasını belirleyecek. Belözoğlu'nun teknik ekibine ise ismi henüz sır gibi saklanan Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın yardımcılarından birinin katılacağı belirtildi.

  • Fenerbahçe, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 11 kişilik ekibine Pep Guardiola'nın eski yardımcılarından İspanyol bir antrenörü eklemeye hazırlanıyor; isim henüz açıklanmadı.
  • Fenerbahçe'yi milli aradan sonra Kocaelispor, Shakhtar Donetsk, Erzurumspor, RAMS Başakşehir, LASK, Trabzonspor ve Kasımpaşa ile oynayacağı 7 maçlık takvim bekliyor.
  • Fenerbahçe, Çorum FK'yı 5-0 yenerek Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçını kazandı.

Fenerbahçe'de Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık farklı galibiyet, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'nun elini güçlendirirken, sarı-lacivertli kulüpte planlanan köklü değişimlerin de önünü açtı.

GUARDIOLA'NIN YARDIMCISI GELECEK

Görevdeki ilk maçında farklı bir galibiyete imza atarak önemli bir kredi kazanan Emre Belözoğlu, hem teknik ekibini güçlendirmek hem de kadro operasyonunu şekillendirmek için düğmeye bastı. Tam 11 kişilik bir ekibe sahip olan genç teknik adamın, teknik kadrosunu Manchester City'nin eski patronu Pep Guardiola'nın eski yardımcılarından İspanyol bir antrenörle takviye etmeye hazırlandığı belirtildi. Bu ismin şu an için sır gibi saklandığı aktarıldı. 

KADERİNİ BELİRLEYECEK 7 ZORLU MAÇ

Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte sarı-lacivertli ekibi hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraj bekliyor. Emre Belözoğlu ve ekibinin geleceğe dönük haritasını belirleyecek 7 maçlık takvim sırasıyla, Kocaelispor (D), Shakhtar Donetsk (D), Erzurumspor, RAMS Başakşehir (D), LASK (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) ile olacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
★ Okurların en beğendiği yorum
Ahmet Talha Atabey:Bu türk hakemleri varken isterse pep kendisi gelsin himmetsaray yine kollanacak yine kollanacak
Tüm yorumlar (3)
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet Talha Atabey:★ Okurların en beğendiği

Bu türk hakemleri varken isterse pep kendisi gelsin himmetsaray yine kollanacak yine kollanacak

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıEmre Acar:

Bence Emre pep guardila yanına gönderelim biraz orada tercübe görsün sonuçta Ankaragücü Başakşehir küme düşmeye kadar getirmişti

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

darısı fenerin başına

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