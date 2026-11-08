Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güntekin Onay'dan Lukaku için çarpıcı iddia
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." dedi.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti. Spor yorumcusu  Güntekin Onay, maç sonunda Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. 

''MUTLAKA KİLO VERDİRECEKTİR''

Spor yorumcusu Elvir Balic'in "Ben artık Lukaku'ya inancımı kaybetmeye başladım." demesi üzerine yorum yapan Güntekin Onay, "Lukaku'ya mutlaka kilo verdirecektir Emre Belözoğlu, yoksa oynayamaz." sözlerini sarf etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 16 maçta süre bulan 33 yaşındaki Lukaku, 1 gol atarken, 3 golün de asistini yaptı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı19

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst üste altıncı galibiyet! Trabzonspor ligde fırtına gibi

Üst üste altıncı galibiyet! Trabzon, Galatasaray'ın dibine yerleşti
Eski İngiliz bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Eski bakandan Türklere yapılan muameleye tepki: Kabul edilemez

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
Endonezya'da itfaiye helikopterinin nehre düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Yardıma giderken nehre çakıldı
Emre Belözoğlu ilk maçında Fenerbahçe tarihine geçti

Böylesini hiç kimse başaramamıştı! İlk maçında tarihe geçti
Osimhen'den sonra Galatasaray'a bir şok daha! Leao'nun MR sonucu açıklandı

Osimhen yetmezmiş gibi! Galatasaray'a bir kötü haber daha