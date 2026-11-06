Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
3 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, göreve gelmesinin ardından kızı Neda ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı. Babasının Fenerbahçe'nin başına geçtiğini televizyondan öğrenen Neda'nın verdiği yanıt, Belözoğlu'nun yüzünü güldürdü.

  • Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirildi ve Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.
  • Belözoğlu, kızı Neda'nın teknik direktörlük haberini televizyondan öğrenip kendisini aradığını ve "Baba, sen Fenerbahçe'nin hocası mı oldun?" diye sorduğunu anlattı.
  • Neda, babasının "Evet" yanıtı üzerine "Çok havalı" diyerek telefonu kapattı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Chobani Stadyumu'nda düzenlenen imza törenindeki açıklamalarına bir yenisini ekledi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir döneme başlayan Belözoğlu, kızı Neda'nın teknik direktörlük görevini öğrendiğinde kendisini arayarak verdiği tepkiyi paylaştı.

"BABA, SEN FENERBAHÇE'NİN HOCASI MI OLDUN?"

Kızının haberi televizyondan öğrenmiş olabileceğini belirten Emre Belözoğlu, aralarında geçen kısa telefon konuşmasını anlattı. Neda'nın kendisine yönelttiği soruyu ve ardından verdiği yanıtı paylaşan deneyimli teknik adam, o anları gülümseyerek aktardı.

"ÇOK HAVALI DEDİ, KAPATTI TELEFONU"

Emre Belözoğlu, kızıyla yaşadığı diyaloğu şu sözlerle anlattı:

"Kızım Neda galiba televizyonda görüp beni aradı. 'Baba, sen Fenerbahçe'nin hocası mı oldun?' dedi. 'Evet' dedim. 'Çok havalı' dedi, kapattı telefonu."

Belözoğlu'nun kızından gelen bu kısa ve eğlenceli tepkiyi paylaşması, imza töreninin futbol dışındaki dikkat çeken anlarından biri oldu.

İlgili Haberler
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay olduEmre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamışEmre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldiFenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çektiFenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştıFenerbahçe'de Dirk Kuyt kararı! Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaştı
Kaynak: Haberler.com
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Çekya'da uçaklara peş peşe bomba ihbarları! Güvenlik alarmı verildi

Avrupa panikte! İhbar sonrası savaş uçakları peş peşe havalandı
İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim17

İşte Sergen Yalçın'ın kalemini kırdığı 10 isim
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBarış Akyıldız:

O soruyu babasına sezon sonu sorsun bakalım o kadar havalı olacak mı? Nıhahahahahha

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan Boy:

sen feneri kurtaricak adamsin emre göster şu gs li arkadaslara bizim kim oldugumuzu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıakaneminoglu:

inşallah başarılı olurlar Okan Arda sergen Emre çok önemli

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya medya temsilcileri Çin'de! Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu

Haberler.com CEO’su Dr. Sümeyra Teymur, Xinhua'ya konuştu
Emre Belözoğlu geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de ayrılık depremi

Emre geldi, hepsini yolladı! Fenerbahçe'de bomba ayrılıklar
Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara sıçradı! 20 gün süre verdiler48

Aliyev yangına benzin döktü! Başörtüsü yasağıyla ilgili yeni karar
Dünyanın dört bir yanında banka hesaplarına siber saldırı! Milyonlarca dolar çalındı

Dünya şokta! Milyonlarca dolar buhar oldu
8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay! Kızının öldüğünü televizyondan öğrendi

8 kişinin öldüğü katliamda kahreden detay
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil68

Fatma Betül Sayan Kaya için “Tutuklanması doğru değil” diyen biri var
Adliyede 6,5 milyon liralık zimmet davasında karar

Kadın adliye çalışanının 6,5 milyon liralık vurgununda karar çıktı
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası26

Köylüsünden olay sözler! Bakın 8 kişiyi neden hunharca katletmiş