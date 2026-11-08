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Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında Liverpool 11'ine göre 2 değişiklik yaptı

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Emre Belözoğlu, Çorum FK karşısında Liverpool 11'ine göre 2 değişiklik yaptı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çorum FK deplasmanında Liverpool maçı 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Archie Brown'un yerine Levent Mercan, N'Golo Kante'nin yerine Oğuz Aydın görev aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son oynadıkları Liverpool maçı 11'ine göre Çorum FK müsabakasına 2 değişiklikle çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin başında bu sezon ilk maçına çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Liverpool maçı 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Kart cezalısı Archie Brown'un yerine Levent Mercan görev alırken, N'Golo Kante'nin yerine ise Oğuz Aydın şans buldu.

Fenerbahçe'nin 11'i

Sarı-lacivertliler mücadeleye; Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mason Greenwood, Oğuz Aydın ve Romelu Lukaku 11'i ile çıktı.

Yedeklerde Mert Günok, Ognjen Mimovic, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi bekledi.

Emre Belözoğlu ilk maçına çıktı

Sarı-lacivertlilerde hafta içi imza atarak göreve başlayan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, ilk maçına Çorum'da çıktı. Sezona Kasımpaşa ile başlayan 46 yaşındaki teknik adam, ligin 2. haftasında Çorum deplasmanına çıkarken, ikinci kez bu sahada saha kenarında oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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