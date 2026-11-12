Breno Bidon kimdir? Fenerbahçe'nin izlediği Brezilyalı orta saha kaç yaşında?

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Corinthians'ın 7 numaralı orta sahası Breno Bidon, Fenerbahçe'nin orta saha için izlediği Brezilyalı oyunculardan biri. Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından takviye arayan sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip ediyor. Henüz resmi bir teklif yapılmadı.

Türkiye'den ilk kapı yazın açılmıştı. Beşiktaş ile eylül başında yürütülen görüşmeler, transfer döneminin kapanmasına bir gün kala bitti.

BRENO BIDON FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Breno Bidon'un Fenerbahçe'ye transferi şimdilik kesin değil; kulüp oyuncuyu izliyor ama Corinthians'a teklif götürmedi. Oyuncu ve temsilcileri şu an hiçbir kulüple masaya oturmak istemiyor. Bidon'un önceliği, Brezilya Ligi'nde zor günler geçiren Corinthians'a yardım etmek. Konu sezonun ilerleyen bölümünde yeniden açılabilir.

Mali sıkıntı çeken Corinthians'ın oyuncu satması gerekiyor. Bidon'un kulüple sözleşmesi 2029 sonuna kadar sürüyor.

BRENO BIDON KİMDİR?

Breno Bidon, Brezilya Ligi ekibi Corinthians'ta oynayan merkez orta saha oyuncusu. Tam adı Breno de Souza Bidon. Corinthians altyapısından yetişti, 2024'ten itibaren A takımda düzenli forma giydi ve geçen sezon Rodrigo Garro'nun yerini alarak ilk on bire yerleşti.

Pas oyunuyla öne çıkan 1,78 boyundaki oyuncu, 2025'te Brezilya 20 Yaş Altı Milli Takımı ile Güney Amerika şampiyonu oldu. O turnuvada 8 numara olarak oynadı.

BRENO BIDON KAÇ YAŞINDA?

Breno Bidon 21 yaşında. 20 Şubat 2005'te doğdu.

BRENO BIDON NERELİ?

Breno Bidon Brezilyalı, São Paulo doğumlu. Futbola kentin kulüplerinden Portuguesa'nın altyapısında başladı, ardından Osasco Audax'a geçti ve 2019'da Corinthians'a katıldı.

BRENO BIDON HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Breno Bidon, Corinthians'la 2024'te Copa São Paulo de Futebol Júnior'u kazandı. A takımdaki ilk büyük kupası 2025 Brezilya Kupası oldu: finalde Vasco da Gama'yı yenen Corinthians'ın ikinci golü onun başlattığı atakla geldi. 2026'da Flamengo'yu yenip Brezilya Süper Kupası'nı da kaldırdılar.

Bu sezon 4 gol atan Bidon'un gollerinden ikisi büyük maçlarda geldi: São Paulo derbisinde ve Copa Libertadores son 16 turunda Rosario Central karşısında.

BRENO BIDON BEŞİKTAŞ'A NEDEN GELMEDİ?

Breno Bidon'un Beşiktaş'a transferi, menajeri Fernando Brito'nun görüşmeleri 3 Eylül 2026'da sonlandırmasıyla gerçekleşmedi. Beşiktaş yaklaşık 18 milyon euro ödemeye hazır olduğunu göstermiş ama resmi teklif yapmamıştı. Brito, projede kendini güvende hissetmediğini söyleyerek görüşmeleri bitirdi.

Corinthians, oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 90'ına sahip.