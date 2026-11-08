Çorum Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Çorum Fenerbahçe maçı bugün mü?

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Çorum Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çorum Fenerbahçe maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alıyor.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Çorum Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. Karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Arca Çorum FK ev sahibi olacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK LİG MAÇI

Çorum FK maçı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.

ÇORUM FK'DE EKSİKLER

Arca Çorum FK'de sakatlığı bulunan Fredy'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.