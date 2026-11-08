Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Çorum Fenerbahçe maçı bugün mü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, Çorum Fenerbahçe maçı bugün mü?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk lig maçında Çorum deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, Çorum Fenerbahçe maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırıyor.

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Çorum Fenerbahçe maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yer alıyor.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Çorum Fenerbahçe maçı bugün oynanacak. Karşılaşma, 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Arca Çorum FK ev sahibi olacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN İLK LİG MAÇI

Çorum FK maçı, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak çıkacağı ilk lig maçı olacak. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti.

ÇORUM FK'DE EKSİKLER

Arca Çorum FK'de sakatlığı bulunan Fredy'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Kraliyet ailesini sarsan olay! Meghan'ın babası tutuklandı
Trafikte havai fişekli şov pahalıya patladı! Sürücüye 271 bin lira ceza

Yürekleri ağza getiren şov! Yerli akrobata ceza yağdı
Brezilya'da fırtına öncesi tüyler ürperten manzara

Başını kaldırdı, gördüklerine inanamadı!
Dünyada bir ilk! Doğuştan arka yüzgeci olmayan caretta DOA, 541 kilometre yüzüp Lübnan kıyılarına ulaştı

Tek arka yüzgeciyle 541 kilometre yüzdü! Son durağı bakın neresi
Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor63

Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

Çorum'da goller peş peşe! Neler oluyor neler
Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk

Süper Lig ekibinden 18 yıl sonra bir ilk
Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi

Aşkına karşılık vermeyen genç kızı öldürüp cesedini köpeklere yedirdi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı13

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zengin olmalı, iyi öpüşmeli19

"Bayan Kahkaha" aradığı erkeğin özelliklerini tek tek saydı
Toptancıda kahve skandalı! Hepsinin son kullanma tarihi geçmiş11

Ekipler yetişmeseydi vatandaşa içireceklerdi! Hepsi çöpü boyladı
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Transferi için ilk kez konuştu