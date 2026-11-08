Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çorum Fenerbahçe maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor, Abdullah Buğra Taşkınsoy kim, hangi takımlı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum Fenerbahçe maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor, Abdullah Buğra Taşkınsoy kim, hangi takımlı?
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk lig maçında Çorum deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Futbolseverler, Çorum Fenerbahçe maçını hangi hakemin yöneteceğini araştırıyor.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Çorum Fenerbahçe maçında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy'da olacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının hakemine ilişkin bilgiler.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Abdullah Buğra Taşkınsoy, bugün saat 16.00'da Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

Abdullah Buğra Taşkınsoy tuttuğu takım açıklanmadı.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Hakemin yardımcıları ile VAR ve AVAR hakemlerine ilişkin bilgiler, Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuyla netlik kazanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken mesaj
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez

Başörtüsü krizi sonrası Aliyev'den Erdoğan'ın yanında net mesaj
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti'yi alarma geçiren anket sonucu! Fon krizinden çıkış için yol haritası hazırlanıyor86

Son anket sonucu AK Parti'yi alarma geçirdi: Bu çok tehlikeli
Galatasaray'dan kulüp rekoru

Galatasaray'dan kulüp rekoru!
Erdoğan ve Aliyev'in basın toplantısına damga vuran final! Salon ayağa kalktı

Erdoğan ile Aliyev'in bu hareketi tüm salonu ayağa kaldırdı
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu

Binlerce kişinin gözü önünde oldu! Çarmıha gerilmenin sonu iyi bitmedi
Meghan Markle'ın babası çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı

Kraliyet ailesini sarsan olay! Meghan'ın babası tutuklandı
Demet Akalın konseri durdurdu! Yüzüne lazer tutan seyirciye sert tepki gösterdi

Demet Akalın konserde çıldırdı: Terbiyesizlik yapma!
Kars'ta kış manzarası! Sarıçam ormanları beyaza büründü

Görüntü bugün kaydedildi! Şehir karlar altında