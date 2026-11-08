Çorum Fenerbahçe maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor, Abdullah Buğra Taşkınsoy kim, hangi takımlı?

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Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 11. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Çorum Fenerbahçe maçında düdük Abdullah Buğra Taşkınsoy'da olacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının hakemine ilişkin bilgiler.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Çorum Fenerbahçe maçının hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy. Abdullah Buğra Taşkınsoy, bugün saat 16.00'da Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak.

Abdullah Buğra Taşkınsoy tuttuğu takım açıklanmadı.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Çorum Fenerbahçe maçını hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Hakemin yardımcıları ile VAR ve AVAR hakemlerine ilişkin bilgiler, Merkez Hakem Kurulu'nun duyurusuyla netlik kazanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler ise beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden karşılaşmaya erişebilir.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.