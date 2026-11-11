Fenerbahçe, 46 yaşındaki yardımcı antrenör Dirk Kuyt'la yollarını ayırdığını duyurdu

Fenerbahçe, 46 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Dirk Kuyt. Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal dönemi sonrasında teknik direktör Emre Belözoğlu ile anlaşmadan önce Dirk Kuyt yönetiminde 2 maça çıkmıştı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip, ligde konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise İngiltere'nin Liverpool takımını 3-2 yenmişti.

Kaynak: AA