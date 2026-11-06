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Fenerbahçe, Arca Çorum FK maç hazırlığını Emre Belözoğlu yönetiminde sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürdü. Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman core ve taktik çalışmalarla tamamlandı; takım yarın Çorum'a gidecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maç ve taktiksel çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve Çorum'a gidecek.

Kaynak: AA
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