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Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor

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Emre Belözoğlu ayağının tozuyla ilk transferini gerçekleştiriyor
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Fenerbahçe teknik direktörü Emre Belözoğlu, transfer çalışmaları kapsamında Brezilya'nın Botafogo takımında dikkat çeken 25 yaşındaki Danilo'yu transfer listesine aldı. Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için istekli olduğu aktarıldı.

  • Fenerbahçe'de göreve başlayan Emre Belözoğlu, orta sahayı güçlendirmek için Botafogo'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı Danilo'yu transfer listesinin ilk sırasına aldı.
  • Botafogo, Danilo'nun uluslararası serbest kalma bedelini 200 milyon Euro olarak açıklarken, resmi belgelerde bu rakamın 20 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.
  • Danilo, Zenit'in 40 milyon Euro'luk teklifini Rusya'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı için reddetti ve Botafogo ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar sürüyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal’ın ardından göreve başlayan Emre Belözoğlu, transfer planlamasını oluşturmaya başladı. 

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ: DANILO

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Emre Belözoğlu, orta sahadaki direnci ve kaliteyi artırmak amacıyla Botafogo'da sergilediği performansla dikkat çeken 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Danilo’yu listenin ilk sırasına yazdı. Kanarya'nın adından çokça söz ettiren Danilo'nun transferini bitirmek için istekli olduğu ve yoğun çaba sarf edileceği dile getirildi. 

SERBEST KALMA BEDELİNDE ÇELİŞKİ

Transfer sürecinde en çok konuşulan konulardan biri ise oyuncunun serbest kalma maddesi oldu. Botafogo kulübü, Danilo’nun sözleşmesinde yer alan uluslararası serbest kalma bedelinin 200 milyon Euro olduğunu ifade etse de resmi belgelerde bu rakamın 20 milyon Euro seviyesinde olduğu iddia ediliyor. Aradaki bu belirgin fark, pazarlıklarda kilit bir rol oynayabilir.

ZENİT'İN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Sarı-lacivertlilerin ilgisinden önce Rus ekibi Zenit'in oyuncu için Botafogo’ya 40 milyon Euro gibi yüksek bir teklifte bulunduğu ancak 25 yaşındaki Brezilyalı orta sahanın Rusya’ya transfer olmaya sıcak bakmaması sebebiyle bu teklifin geri çevrildiği belirtildi. Danilo'nun Brezilya ekibiyle olan sözleşmesi Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor. Emre Belözoğlu'nun çok istediği başarılı oyuncu için yönetimin önümüzdeki günlerde temasları sıklaştırması bekleniyor

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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