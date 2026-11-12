Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu kararını verdi! İlk hedef Arjantin'den
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
1 yorum · Sen de yaz
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer döneminde ilk takviyesini orta sahaya yapmayı planlıyor. Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli futbolcu Milton Delgado'yu transfer listesine aldığı belirtildi. Genç oyuncuyla İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın da ilgilendiği aktarıldı.

  • Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer döneminde merkez orta saha transferine öncelik verdi ve Güney Amerika pazarına yöneldi.
  • Fenerbahçe'nin transfer listesinde Boca Juniors'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado öne çıktı.
  • Milton Delgado, Boca Juniors A takımında çıktığı 45 resmi maçta 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına hız verdi. Savunma, orta saha ve hücum hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, önceliğini merkez orta saha transferine verdi. Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda Güney Amerika pazarına yönelen Fenerbahçe'nin gündemine Boca Juniors'ın genç yıldızı Milton Delgado girdi.

FENERBAHÇE'NİN RADARINA GİRDİ

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, daha önce Brezilya Ligi'nde forma giyen Danilo ve Andre'yi değerlendirdiği belirtilmişti. Sarı-lacivertlilerin yürüttüğü oyuncu izleme çalışmalarında bu kez Arjantin temsilcisi Boca Juniors'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Milton Delgado öne çıktı. Genç futbolcunun performansını yakından takip eden Fenerbahçe'nin, ocak ayında transfer için harekete geçebileceği ifade edildi.

45 MAÇTA 6 GOLE KATKI SAĞLADI

Boca Juniors altyapısında yetişen Milton Delgado, Arjantin ekibinin A takımında gösterdiği performansla dikkat çekti. Merkez orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcu, bugüne kadar çıktığı 45 resmi karşılaşmada 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arjantin U20 Milli Takımı'nda da görev alan Delgado'nun yükselen performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırdı. Genç oyuncunun ilerleyen dönemde Arjantin A Milli Takımı'na davet edilmesi de bekleniyor.

TRANSFERDE RAKİP ASTON VILLA

Fenerbahçe'nin Milton Delgado transferindeki en önemli rakiplerinden birinin İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa olduğu belirtildi. İngiliz kulübünün bir süredir Arjantin'e gözlemciler göndererek genç futbolcunun performansını takip ettiği aktarıldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aston Villa, orta saha oyuncusu Boubacar Kamara'nın olası ayrılığına karşı alternatif arayışlarını sürdürüyor. Chelsea, Inter ve Al-Hilal'in gündeminde bulunan Kamara'nın takımdan ayrılması durumunda İngiliz ekibinin Delgado için resmi girişimde bulunabileceği ifade ediliyor.

OCAK AYINDA TRANSFER YARIŞI YAŞANABİLİR

Emre Belözoğlu'nun orta saha takviyesine öncelik vermesiyle birlikte Fenerbahçe'nin Milton Delgado konusundaki çalışmalarını hızlandırabileceği belirtiliyor. Aston Villa'nın da oyuncuyla ilgilenmesi, ara transfer döneminde iki kulübü karşı karşıya getirebilir. Ancak Delgado için henüz tamamlanmış bir transfer veya resmi anlaşma bilgisi bulunmuyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmir Emir:

ADAM 1.66 M BOYU VAR,60 KĞ.TÜRKİYEDE MAÇ ESNASINDA RAKİPLERDEN DAYAK YER GİBİ FAULE MARUZ KALIR RAKİP KART GÖRMEZ,İKİLİ MÜCADELE DERLER.KENDİ MÜDAHELE EDER SÜREKLİ KART GÖRÜR.ÖRNEK VERSEK İŞİ TAKIM REKABETİNE ÇEVİRİRLER.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Antalya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 699 bin TL

Dünyada sadece o ilimizde yetişiyor, koparmayı aklınızdan geçirmeyin
Manifest'in yıldızı Sueda Uluca lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı

Manifest'in Sueda'sı lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı
Melisa Aslı Pamuk ikinci kez anne oluyor

Bebek göründü! Ünlü oyuncu ikinci kez anne oluyor
Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncunun İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları güldürdü
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Benzine 3 lira 54 kuruş indirim! Tabelalar değişti17

Gece yarısı tüm hesaplar sil baştan değişti
Hindistan'da vahşi fil dehşeti! Motosikletli adamı ezmeye çalıştı

Motosikletiyle ilerliyordu, sonrası korkunç!