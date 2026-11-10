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Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor

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Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor Haber Videosunu İzle
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, milli aranın ardından ideal savunma hattına kavuşmaya hazırlanıyor. Sakatlığını atlatan Nathan Ake'nin Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'e dönmesi beklenirken, yokluğunda başarılı bir performans sergileyen Oppong'un yeniden yedek kulübesine geçeceği belirtildi. Belözoğlu'nun genç futbolcunun performansından memnun olmasına rağmen savunmada Skriniar-Ake ikilisine dönmesi bekleniyor.

  • Sakatlığını atlatan Nathan Ake'nin, milli ara sonrası Kocaelispor deplasmanında Fenerbahçe'nin ilk 11'inde yer alması bekleniyor.
  • Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun savunmanın merkezinde Milan Skriniar-Nathan Ake ikilisine dönmeyi planladığı belirtildi.
  • Ake'nin yokluğunda forma şansı bulan Oppong'un, iyi performansına rağmen Kocaelispor maçında yedek kulübesinde kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de milli aranın ardından oynanacak Kocaelispor karşılaşması öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun kadro planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Nathan Ake'nin takıma dönmesi, savunma hattında önemli bir değişikliği beraberinde getirecek.

NATHAN AKE İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe'nin savunmadaki önemli isimlerinden Nathan Ake, sakatlığını geride bıraktı. Deneyimli stoperin milli ara sonrasında oynanacak Kocaelispor deplasmanında yeniden ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun, Ake'nin dönüşüyle birlikte sezonun ideal savunma ikilisi olarak değerlendirilen Milan Skriniar-Nathan Ake tandemine dönmeyi planladığı belirtildi.

OPPONG İYİ PERFORMANSINA RAĞMEN YEDEK KALACAK

Nathan Ake'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde şans bulan Oppong, ortaya koyduğu performansla beğeni topladı. Genç savunmacı, kendisine verilen fırsatı iyi değerlendirmesine rağmen Ake'nin iyileşmesiyle birlikte ilk 11'deki yerini kaybetmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu'nun, Oppong'un performansından memnun olsa da Kocaelispor karşılaşmasında deneyimli isimleri tercih etmesi bekleniyor. Böylece genç stoperin yeniden yedek kulübesine geçeceği ifade ediliyor.

KOCAELİSPOR MAÇINDA SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Milli ara dönüşünde Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de savunmanın merkezinde Skriniar ve Ake'nin birlikte görev yapması bekleniyor. Emre Belözoğlu, sakatlıktan dönen oyuncusunun yeniden hazır hale gelmesiyle birlikte ideal ilk 11'ine kavuşacak. Oppong'un ise ihtiyaç duyulması halinde savunmada alternatif olarak değerlendirilmeye devam etmesi bekleniyor.

Barış Polat
Barış Polat
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1gerceklerinsesi:

ya yeter her gün sen. Fenerliler üzgün geziyor ağlıyor röportaşlarda

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