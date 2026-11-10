Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni bir dönem başladı. Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle teknik direktörlük kariyerine sarı-lacivertli takımda iyi bir başlangıç yapan Belözoğlu, saha dışındaki çalışma düzenini de yeniden şekillendiriyor. Teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından değişimin sağlık departmanına kadar uzanabileceği belirtiliyor.

DİRK KUYT YENİ EKİPTE YER ALMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği sırasında geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun oluşturduğu yeni teknik ekipte yer almadı. Sarı-lacivertli kulüpte görevine devam etmesi beklenen isimlerden olan Kuyt'ın yeni yapılanmanın dışında kalması dikkat çekti.

18 YILLIK ZEKİ MURAT GÖLE DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'deki antrenörlük görevine 2008 yılında başlayan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı. 2014 yılından bu yana A takım teknik kadrosunda bulunan Göle'nin ayrılığıyla sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllara dayanan bir dönem sona erdi. Farklı teknik direktörlerle çalışan deneyimli antrenör, Fenerbahçe'de toplam 18 yıl görev yaptı.

SIRA SAĞLIK HEYETİNE GELDİ

Emre Belözoğlu'nun değişim planının teknik ekiple sınırlı kalmayacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli takımın sağlık departmanında da kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmesinin planlandığı iddia edildi. Belözoğlu'nun oyuncuların sakatlık süreçlerini ve tedavi programlarını takip eden mevcut sağlık heyetiyle yolları ayırarak yeni bir ekip oluşturmak istediği belirtildi.

Sağlık departmanındaki olası değişikliklere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Belözoğlu'nun Samandıra'da kendi çalışma sistemini kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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Kaynak: Haberler.com