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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, Samandıra'da kapsamlı bir değişime hazırlanıyor. Dirk Kuyt'ın yeni teknik ekipte yer almaması ve 18 yıldır kulüpte görev yapan Zeki Murat Göle ile yolların ayrılmasının ardından gözler sağlık heyetine çevrildi. Belözoğlu, teknik kadrodan sağlık departmanına kadar uzanan yeni bir yapılanma oluşturmayı planlıyor.

  • Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de göreve başlamasının ardından Dirk Kuyt yeni teknik ekipte yer almadı.
  • Fenerbahçe'de 18 yıl görev yapan ve 2014'ten bu yana A takım teknik kadrosunda bulunan antrenör Zeki Murat Göle ile yollar ayrıldı.
  • Belözoğlu'nun sağlık departmanında da kapsamlı bir yeniden yapılanma yaparak mevcut sağlık heyetiyle yolları ayırmayı planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yeni bir dönem başladı. Çorum FK karşısında alınan 5-0'lık galibiyetle teknik direktörlük kariyerine sarı-lacivertli takımda iyi bir başlangıç yapan Belözoğlu, saha dışındaki çalışma düzenini de yeniden şekillendiriyor. Teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından değişimin sağlık departmanına kadar uzanabileceği belirtiliyor.

DİRK KUYT YENİ EKİPTE YER ALMADI

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği sırasında geçici olarak takımın başında bulunan Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun oluşturduğu yeni teknik ekipte yer almadı. Sarı-lacivertli kulüpte görevine devam etmesi beklenen isimlerden olan Kuyt'ın yeni yapılanmanın dışında kalması dikkat çekti.

18 YILLIK ZEKİ MURAT GÖLE DÖNEMİ SONA ERDİ

Fenerbahçe'deki antrenörlük görevine 2008 yılında başlayan Zeki Murat Göle ile de yollar ayrıldı. 2014 yılından bu yana A takım teknik kadrosunda bulunan Göle'nin ayrılığıyla sarı-lacivertli kulüpte uzun yıllara dayanan bir dönem sona erdi. Farklı teknik direktörlerle çalışan deneyimli antrenör, Fenerbahçe'de toplam 18 yıl görev yaptı.

SIRA SAĞLIK HEYETİNE GELDİ

Emre Belözoğlu'nun değişim planının teknik ekiple sınırlı kalmayacağı öne sürüldü. Sarı-lacivertli takımın sağlık departmanında da kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gidilmesinin planlandığı iddia edildi. Belözoğlu'nun oyuncuların sakatlık süreçlerini ve tedavi programlarını takip eden mevcut sağlık heyetiyle yolları ayırarak yeni bir ekip oluşturmak istediği belirtildi.

Sağlık departmanındaki olası değişikliklere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Belözoğlu'nun Samandıra'da kendi çalışma sistemini kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

3 AY SONR DA KENDİSİ EKİBİN DILINDA KALACAK :)

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