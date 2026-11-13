Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler

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Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de adaylar netleşmeye başladı. Corinthians forması giyen Bidon, Botafogo'dan Danilo ve Brighton'dan Yasin Ayari'nin ardından listeye Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Marlon Gomes de eklendi.

22 yaşındaki oyuncunun, yabancı oyuncu kontenjanındaki 10+4 kuralına uygun olması ve maliyetinin diğer adaylara göre daha avantajlı görülmesi nedeniyle listenin ilk sırasına yükseldiği ileri sürüldü.

EMRE BELÖZOĞLU, ARDA TURAN'LA GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun onayının ardından transfer için harekete geçeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 25 Kasım'da Shakhtar Donetsk ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk görüşmeyi gerçekleştirmeyi planladığı öne sürüldü.

Emre Belözoğlu'nun da Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan'la görüşerek transfer konusunda kolaylık isteyeceği aktarıldı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha için 20 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

SHAKHTAR DONETSK 12 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Shakhtar Donetsk, Marlon Gomes'i 26 Ocak 2024'te Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'dan kadrosuna kattı. Ukrayna ekibi, genç futbolcunun bonservisi için 12 milyon euro ödedi. Yaklaşık 3 yıldır Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı oyuncunun da Fenerbahçe'den gelecek teklife sıcak bakabileceği ileri sürüldü.

ARDA TURAN'LA OYUNU DEĞİŞTİ

Shakhtar Donetsk'e Marino Pusic döneminde transfer olan Marlon Gomes, Hollandalı teknik adam yönetiminde daha çok hücum yönüyle öne çıktı. Pusic'le çıktığı 47 karşılaşmada 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Arda Turan'ın göreve gelmesinin ardından ise Brezilyalı futbolcunun savunma yönünü geliştirdiği belirtildi. Gomes, Arda Turan yönetiminde oynadığı 46 karşılaşmada 2 gol ve 6 asist kaydetti.

3 SAKATLIK YAŞADI, 12 MAÇ KAÇIRDI

Marlon Gomes, Ocak 2024'ten bu yana Shakhtar Donetsk forması giydiği dönemde 3 kez sakatlık yaşadı. Brezilyalı futbolcu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 12 karşılaşmada görev yapamadı.

ESKİ FENERBAHÇELİ İSİMLE DE ÇALIŞTI

Marlon Gomes'in kariyerinde Fenerbahçe bağlantısı bulunan bir isim daha yer alıyor. 2008-2009 yıllarında sarı-lacivertli formayı giyen Claudio Maldonado, Vasco da Gama'da yardımcı antrenörlük yaptığı dönemde Brezilyalı futbolcuyla birlikte çalıştı.