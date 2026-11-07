Çorum Fenerbahçe muhtemel 11'leri ve maç kadroları açıklandı mı?

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Çorum Fk ile Fenerbahçe arasındaki maç, 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ligdeki son iki maçında puan alamayan sarı lacivertliler, Liverpool galibiyetinin ardından bu maça moralli çıkacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri ve merak edilen tüm detaylar.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇ KADROLARI AÇIKLANDI MI?

Çorum Fenerbahçe maçının resmi kadroları henüz açıklanmadı. İlk 11'ler, karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala, saat 15.00 civarında belli olacak. Kadrolar açıklanana kadar takımların muhtemel 11'leri öne çıkıyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk maçında 11'de şans vereceği isimleri belirlemeye başladı. Sarı lacivertlilerin kalesini Ederson koruyacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Levent Mercan'ın oynaması bekleniyor. Cezalı Archie Brown'un yokluğunda stoper ikilisi Milan Skriniar ve Kojo Peprah Oppong'dan oluşacak.

Orta sahada N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve İrfan Can Kahveci'nin şans bulması bekleniyor. Hücumun sağında Mason Greenwood, solunda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek. Emre Belözoğlu'nun ileri uçta Vedat Muriç'e şans vermeyi düşündüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe muhtemel 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Kante, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muriç

ÇORUM FK MUHTEMEL 11

Çorum FK : Felipe, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Berat, Ramadani, Diomande, Cengiz, Kyziridis, Ramire

FENERBAHÇE'DE EKSİK VAR MI?

Fenerbahçe'de Archie Brown cezası nedeniyle Çorum FK deplasmanında forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde Brown'un yokluğunda savunma hattında değişikliğe gidilmesi bekleniyor.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan yayın yapıyor. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD'u tercih edebilir.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma, Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Çorum FK Fenerbahçe maçında düdük çalacak isim Abdullah Buğra Taşkınsoy.

ÇORUM FK VE FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de Çorum FK ve Fenerbahçe, maç öncesinde 16'şar puanla eşit durumda bulunuyor. İki takım da bu karşılaşmayı kazanarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor.