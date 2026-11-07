Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Volkan Demirel "Biliyorum" diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volkan Demirel 'Biliyorum' diyerek Emre Belözoğlu'nun ilk hamlesini açıkladı
Güncelleme:
2 yorum Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesinin ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Belözoğlu'nun Samandıra'da köklü değişikliklere gideceğini belirten Demirel, "Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum" dedi. Deneyimli teknik adam, mevcut çalışanların görevlerinin değişebileceğini veya bazı isimlerle yolların ayrılabileceğini söyledi.

  • Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye yaklaşık 11-12 kişilik bir teknik ekiple gelecek.
  • Volkan Demirel, Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla Samandıra'daki çalışma düzeninde önemli değişiklikler yapacağını öngörüyor.
  • Mevcut teknik ekipteki bazı isimlerin altyapıya kaydırılabileceği veya kulüpten ayrılabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun yeni dönemde atacağı adımlar merak edilirken, eski takım arkadaşı Volkan Demirel'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Kısa Paslar YouTube kanalında konuşan Demirel, Belözoğlu'nun özellikle Samandıra'daki çalışma düzeninde önemli değişiklikler yapmasını beklediğini açıkladı.

"SAMANDIRA'DA ÇOK DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİNİ BİLİYORUM"

Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte Samandıra'da yeni bir yapılanmaya gidileceğini söyleyen Volkan Demirel, mevcut çalışma düzenine ilişkin de eleştirilerde bulundu.

Demirel, "Samandıra'da çok değişikliğe gideceğini biliyorum. Samandıra'da geçmişten gelen çok fazla orada duran belki olması gerektiği gibi hareket etmeyen... 'Bana bir şey olmasın, ben bu tarafa karışmayayım.' durumu vardı. Ben de az çok biliyorum içeriyi" ifadelerini kullandı.

"11-12 KİŞİLİK TEKNİK EKİBİYLE GELECEK"

Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye geniş bir teknik ekiple geleceğini belirten Demirel, bu durumun kulüpte halihazırda görev yapan bazı isimlerin geleceğini etkileyebileceğini söyledi.

Demirel, "Emre şimdi geldiğinde yanılmıyorsam 11-12 kişilik teknik ekibiyle gelecek. Orada Fenerbahçe'de geçmiş dönem kulübün hocalığını yapan hocaların durumu nasıl olacak? Nasıl bir konuma evrilecekler? Belki altyapı, belki destekleyici bir grup olabilir. Belki de ayrılabilirler" dedi.

"HERKES KENDİ İNANDIĞI İNSANLARLA ÇALIŞMAK İSTER"

Teknik direktörlerin kendi ekipleriyle çalışmasının doğal olduğunu vurgulayan Volkan Demirel, Emre Belözoğlu'nun da Samandıra'da kendi çalışma düzenini oluşturmak isteyeceğini belirtti.

Demirel, "Çünkü ben de olsam gitsem burada nasıl bir ekipsek, biz bir yere gidersek de kendi ekibimizle gideriz. Herkesin kendi ekibi var, inandığı insanlar var buna saygı duymak lazım" ifadelerini kullandı.

Olası ayrılıkların kişisel bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de söyleyen Demirel, "Oradan bu durumda ayrılacak olan insanlar varsa. Onların bu durumu başka bir şekilde düşünmemeleri lazım. Her gelen adam kendi yönetebileceği, inandığı, bir şeyler paylaştığı insanlarla çalışmak ister" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Volkan Demirel'in değerlendirmeleri, Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki yeni döneminde teknik ekip ve Samandıra'nın çalışma düzeninde değişiklikler yaşanabileceğine işaret etti. Ancak Demirel, ayrılması beklenen isimlere ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.

İlgili Haberler
Emre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdüEmre Belözoğlu anlattı! Kızı Neda'nın tepkisi herkesi güldürdü
Emre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay olduEmre Belözoğlu'na Okan Buruk soruldu! Verdiği yanıt olay oldu
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamışEmre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldiFenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çektiFenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 40 sitede yayınlandı.
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarırd54mpvhmk:

içermemişim evlat

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
Haber YorumlarıAbuzer Yavuz:

emre giderse sen de gel biraz batır fenerbahçe nin aldığı hocaları ben nöbetçi diye kapıya koyman bu adamlarda tecrübe yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci, Mehmet Akif Ersoy iddialarını yalanladı

Cebeci sessizliğini bozdu! Mehmet Akif Ersoy'a ilişkin olay sözler
11 üniversiteye rektör atandı

Gece yarısı atama kararı! 7 isim birden değişti
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yönetim sistemi çıkışı! Yarı başkanlığa açık kapı bıraktı

Kılıçdaroğlu bu kez bambaşka bir yönetim sistemi önerdi
Nurgül Yeşilçay'ın baston göndermesine Cem Yılmaz'dan yanıt

Cem Yılmaz'dan Nurgül Yeşilçay'a olay yanıt! Baston göndermesi soruldu
Milli takıma katılmayı reddeden Iraklı futbolcu Montader Madjed'e idam tehdidi

Milli daveti reddetti, idamla tehdit edildi
Yabancı Damat'ın senaristi Güliz Kucur hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane dizilerini yazmıştı! 61 yaşında acı veda
Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız