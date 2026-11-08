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Çorum Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Çorumspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

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Çorum Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Çorumspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup eden sarı-lacivertliler, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıkacağı ilk lig maçında Çorum deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde futbolseverler, Çorum Fenerbahçe maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Çorum Fenerbahçe maçının yayın bilgileri. Çorum Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, Çorumspor Fenerbahçe maçı şifresiz mi?

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çorum Fenerbahçe maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşmayı beIN SPORTS 1 veriyor. beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Maç, beIN SPORTS'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak izlenebilecek.

ÇORUMSPOR FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır, Çorum Fenerbahçe maçı şifresiz yayınlanmayacak. Karşılaşmayı beIN SPORTS 1 ya da TOD üzerinden izlemek için abonelik gerekiyor.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

beIN SPORTS 1, Digiturk platformunda 77. kanaldan yayın yapıyor. Platform kanal numaraları zaman içinde değişebildiği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çorum Fenerbahçe maçı, bugün, 8 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 16.00'da başlayacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

ÇORUM FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Çorum'daki Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak. Maçta Arca Çorum FK ev sahibi olacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Süper Lig'de 10. hafta sonunda Fenerbahçe ve Arca Çorum FK 16'şar puanla 6. ve 7. sıralarda yer alıyor. Burak Yılmaz yönetiminde son 4 maçta 9 puan toplayan Çorum FK, Fenerbahçe karşısında kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile lige galibiyetle dönmek istiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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