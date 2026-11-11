Fenerbahçe, Dirk Kuyt ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına geçen Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği netleşti. Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesiyle birlikte Kuyt'ın kulüpte farklı bir pozisyonda çalışabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Ancak Fenerbahçe, yaptığı resmi açıklamayla Hollandalı futbol adamıyla yolların ayrıldığını duyurdu.

FENERBAHÇE'DEN DUYGUSAL VEDA

Sarı-lacivertli kulüp, hem futbolculuk hem de teknik adamlık döneminde Fenerbahçe'ye hizmet eden Dirk Kuyt için teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin. Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir. Yolun açık olsun Dirk!"

EMRE BELÖZOĞLU'NUN GELİŞİYLE GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından geçici olarak Fenerbahçe'nin başına geçen Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımı yönetmişti. Hollandalı çalıştırıcı, Liverpool maçının ardından yaptığı açıklamada, "Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum." diyerek sarı-lacivertli kulüpte kalmaya sıcak baktığını belirtmişti.

Emre Belözoğlu da imza töreninde Kuyt'ın geleceğinin değerlendirme aşamasında olduğunu açıklamıştı. Hollandalı futbol adamının altyapıda görevlendirilebileceği iddiaları gündeme gelirken Fenerbahçe'nin yayımladığı veda mesajıyla ayrılık resmileşti.

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